Erzurum’da şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz yemeğinde buluştu

Erzurum’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü dolayısıyla Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Çifte Minareli Mederese’de yapılan programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Cemil İlbaş,bundan 3 yıl önce alçakça bir darbe girişimi yaşandığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Ülkemiz 2016 senesi 15 Temmuz akşamında alçakça bir darbe girişimine maruz kaldı. FETÖ terör örgütü tüm insani değerlere ihanet ederek, vatanımızı hedef aldı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimiz sokaklara akın etti.Hainler, toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir nesli karşısında buldu.Şehit yakınları ve gazilerimize hizmet sunan bir kurum olarak, şehit yakınlarımızın neler yaşadığına yakinen tanık oluyoruz. En büyük bedeli baştaşehitlerimiz, gazilerimiz ve onların yakınları olmak üzere milletimiz ve devletimiz ödedi. Bir nebze olsun şehit yakınları ve gazilerimizinyaralarını sarmak maksadıyla çeşitli hizmetler yürütüyoruz. İl ve ilçe merkezlerimizde 209 şehit ailemiz ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerimizde ikamet eden gazi sayısı 406’dır. İl merkezimizde Erzurum Valiliği, İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşlarımız ile ilçe merkezilerimizde Sosyal Hizmet MerkeziMüdürlüklerimiz ve Kaymakamlıklarımız ile koordineli olarak dini ve milli bayramlar ile özel günlerde şehit ailelerimiz ve gazilerimizi ziyaret ederek, onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.Şehit yakınlarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir, onlara en iyi hizmeti sunmak bizim için en önemli vazifedir.Bu duygularla, 15 Temmuz Şehitlerimiz vebütün şehitlerimizeAllah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen iseTürk milletinin hiçbir zaman yeise düşmediğini belirterek, 15 Temmuz’da vatan hainlerine gereken dersin verildiğini söyledi.

Sekmen şunları söyledi:

“Al bayrağımız dalgalandıkça Allah’ın izniyle düşmanın namert çizmesi bu topraklarla gezemeyecek. Evlatlarımız vatan uğruna canlarını seve seve feda ettiler, onlar sayesinde al bayrağımız dalgalanıyor ezanlarımız dinmiyor birileri zannediyor ki Türk milletini yok ederiz, canımızı feda eder, ülkemizden vaz geçmeyiz. Bu millet hiçbir zaman yeise düşmemiştir, düşmeyecektir. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Yüreğimizdeki vatan, bayrak ve millet aşkıyla o kadar büyüdük, o kadar büyüdük ki; bu milletin istediğinde neleri yapabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle kahramanlarımızı ve demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”

Vali Memiş ise3 yıl önce devlet ve toplumun, Türk ordusuna, polis teşkilatına ve hülasa eğitimden birçok yere din kisvesi altında sızmış olan hainlerin darbesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Türk ordusunun ülkenin en önemli ve değerli gücü olduğunu belirten Vali Memiş, "Temizlendikçe güçleniyoruz. FETÖ’den ve diğer hain yapılanmalardan temizlendikçe Türk ordusu, jandarması, emniyet teşkilatı daha güçlü oluyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bütün şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz’’ dedi.

Vali Memiş, FETÖ yapısının İzmir’deki casusuluk soruşturması ihaneti, iftirası ve Ergenekon gibi iftiralarıyla Silivri’ye göndermek istediği şahıslardan birisi olduğunu anlatarak şunları söyledi: "Tam 2 yıl İçişleri Bakanlığında bu hainlerin bize attığı iftirayı temizlemekle uğraştım. Bize iftira atan yargıçlar, polisler kendi yargıç ve polisleriydi ve kendi düzenledikleriyle bizi cezaevinde süründürmek istedi. Ancak Allah onlara fırsat vermedi. Özelikle 17-25 Aralık’tan sonra iyice foyaları ortaya çıktı ve devlet bütün kararlılığıyla bu yapının üstüne gitti. Baktılar ki olmayacak en hainini gerçekleştirip darbe teşebbüsünde bulundular. Bu teşebbüsü Türk milleti 81 vilayette Cumhurbaşkanımız önderliğinde geri püskürttü."

Gümüşhane’de 15 Temmuz 2016 yılında Vali olarak görev yaptığını anımsatan Vali Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtta sulh konseyi denilen hain yapının yazısında Gümüşhane Valisinin gözaltına alınması emredilmişti, ama bu devlet ve millet bu hainlere gereken dersi verdi. Erzurum’da dadaşlar tıpkı bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e nasıl 57 gün ev sahipliği yaptıysa 15 Temmuz’da da meydanlara çıkıp 100 binlerce dadaş hain FETÖ’cülere geçit vermedi."

15 Temmuz’u unutmayıp unutturmayacaklarını dile getiren Vali Memiş, vatan uğruna şehit düşenlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Programa, kent protokolü, kurum amirleri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.