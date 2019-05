Erzurum'da Ramazan bir başkadır

ADEM ŞAHİN - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” temasıyla organize ettikleri etkinliklerle Ramazan ayına yine renk katacaklarını ifade etti. Şehrin muhtelif noktalarında kurulan iftar sofralarından konferans, şiir dinletileri ve ilahi programlarına varıncaya kadar çok çeşitli etkinliklerle süsleyeceklerini, Ramazan ayının, Erzurum’da her yıl olduğu gibi, bu yıl da yine manevi iklime uygun coşku ve ahenk içerisinde geçirileceğini dile getirdi.



HER GÜN 3 BİN KİŞİYE İFTAR



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayı boyunca Aziziye Millet Bahçesi, Narmanlı Cami yanı (Tebrizkapı Kent Meydanı) ve Mevlana Vadisi’nde her gün 3 bin kişiye iftar yemeği verilmeye başlandığını söyledi. Sekmen, “Bu noktalarda iftar çadırlarımızı kurduk ve tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak Ramazan ayına girdik. Ramazan ayı boyunca kuracağımız iftar sofralarımız ile halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu. Ramazan ayı etkinliklerini “Bir Başkadır Erzurum’da Ramazan” konseptiyle hazırladıklarını anlatan Başkan Sekmen, “Yakutiye Medresesi’nde birbirinden farklı programlarımız olacak. Ramazan ayının manevi iklimine ve ruhuna uygun bir biçimde çok özel konu ve konuklarla çeşitli konferanslarımız olacak. İlahi gruplarını misafi r edeceğiz, şiir dinletileri düzenleyeceğiz. Sohbet programlarıyla da, Erzurum’u ve Erzurum Ramazanlarını konuşacağız” ifadelerini kullandı.



İNANÇ TURİZMİ HEDEFİ



Öte yandan; Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan ayında Erzurum’un bambaşka bir atmosfere büründüğünün altını çizerek, bu durumun aynı zamanda çok önemli bir turizm fırsatı olduğunu vurguladı. Sekmen, bu yılın Ramazan ayı için belirledikleri konseptin tam da buna dikkat çektiğini kaydederek, “Erzurum’u Ramazan ayı ile de bir çekim ve cazibe merkezi haline getirerek, inanç turizmini geliştireceğiz. Öyle olacak ki; insanlar birkaç günlüğüne de olsa Ramazan orucunu tutmak için Erzurum’a akın edecekler. Çünkü Ramazan ayında Erzurum’da varılan manevi lezzet, Türkiye’nin hiçbir yerinde yok” dedi.

BAŞKAN SEKMEN: RAMAZAN AYI BİR MEKTEPTİR

İnananlar için Ramazan ayının hem dinamizm, hem manevi zevk ve hem de inanç dünyası için bambaşka bir renk olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu ayın feyzi ve bereketiyle gönül inceliğine kavuşan müminler, ahlaki ve insani hasletlere daha bir sıkı bağlanırlar. Ramazan ayında kalpler yumuşar, sevgi ve muhabbet doyumsuz bir hal alır. İlaveten Ramazan ayı bir mekteptir; tok olanlara açın halinden anlamayı ve gün gelir altının bile gümüşe muhtaç olabileceğini öğretir. Oruç ibadetiyle iradeleri güçlendirir, iftar ve sahur vakitleriyle zamanı disipline ettirir, Teravih namazıyla da, birlik ve beraberlik bilincini yerleştirir. İnananları paylaşmaya, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sevk eden Ramazan ayı, nihayetinde bayram coşkusu ve sevinciyle bizlere kucaklamayı ve kucaklaşmayı öğretir” şeklinde konuştu.

''Ramazan ayımız kutlu ve mübarek olsun''

Sekmen, Ramazan ayı mesajında şöyle niyazda bulundu: “Başı rahmet, ortası mağfi ret ve sonu cehennemden kurtuluş fırsatı olan mübarek Ramazan ayına hamdolsun bir kez daha eriştik. Cenab-ı Hak, bizleri bu rahmet ikliminin feyzinden ve bereketinden nasiplenenlerden eylesin. Yüce Allah tutacağımız oruçlarımızı dergâh-ı izzetinde kabul, dualarımızı, hayır ve hasenatımızı makbul eylesin. Mevla, bu mukaddes zaman dilimini, zorda ve darda olan tüm din kardeşlerimiz için inşirah kapısı, ümmetin selameti için de vesile kılsın inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan ayını yürekten kutluyorum.”