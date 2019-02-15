0553 313 94 23

Erzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kesti

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışmasında minik sporcular kıyasıya yarıştı.

15 Şubat 2019 Cuma 08:31
Erzurum’da Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışması nefes kesti

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Okullar Arası Kayakla Atlama Yarışmasında minik sporcular kıyasıya yarıştı.


14 genç sporunun katıldığı yarışma da sporcular üç kategoride yarıştı. 40’lık ve 60’lık pistler yarışan sporcular Yıldızlar, Gençler B, ve Gençler A kategorilerinde atlama yaptı.


Erzurum’da soğuk hava altında düzenlenen yarışları izlemek için gelen vatandaşlar ise sporcuların kuleden atlayışlarını nefeslerini tutarak izledi.


Yıldızlar kategorisinde Aydın Eren, Gençler B kategorisinde Taha Emin Delikaya ve Gençler A kategorisinde ise Salih Enes Arslan birincilik madalyasını aldı. Derece alan sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil verdi. Altın madalya alarak dereceye giren sporcular Erzurum’u Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.


Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye’yi dünyada temsil edecek sporcular yetiştirdiklerini ifade ederek “ Erzurum kayakla atlamada Türkiye’yi dünyada temsil ediyor. Biz Gençlik ve Spor il müdürlüğü olarak alt yapıya önem veriyoruz. Geçen yıl Olimpiyatlara bir sporcu gönderdik hedefimiz bu sayıyı arttırmak. Bugün ilk kez okullar arası kayakla atlama yarışması düzenliyoruz. Öğrencilerimizi bu şekilde şehrimizin bir markası olan kayakla atlama sporunu sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 08:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’ya kokain getiren uzman çavuş tutuklandı
    1. Adana’ya kokain getiren uzman çavuş..
    2. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    3. Çaycuma’da 2019 Fuar hazırlıklarına..
    4. Erzurum’da Okullar Arası Kayakla..
    5. Atlı kızakla yolculuk yapıp karda..
    6. Kar altındaki Doğu’da elektrik..
    7. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!
    8. Diriliş'te ayrılık kararı! Böyle veda..
    9. Kara yollarında durum
    10. Ümraniye’de servis midibüsü ile..
    11. Kavaklı Anadolu Lisesi voleybolda yarı..
    12. Millet İttifakı NTO’yu ziyaret etti
    13. Aydın MHP’den ADÜ Rektörü Aldemir’e..
    14. Ortalık savaş alanına döndü! Çok..
    15. Beşiktaş’ta hızını alamayan otomobil 3..
    16. Hal yasası ne zaman çıkacak? Binali..
    17. Beşiktaş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    18. Doktorlar almaya cesaret edemedi! Tam..
    19. Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
    20. Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    21. Trump'ın yeni adalet bakanı William..
    22. Pompeo'dan, Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    23. Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl..
    24. Turhan: Şehirlerimizi düzenledik,..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye..
    26. İstanbul'a iki 'kapanmayan kütüphane'..
    27. Tarihi Moro referandumu sonuçlandı
    28. İngiltere'de Brexit çıkmazı sürüyor
    29. O değişiklik TBMM'de kabul edildi
    30. Endonezya'da el bombası patladı, 2..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!
    Nihayet zammı yaptırdılar ve manşeti attılar!