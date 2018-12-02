Erzurum'da off-road heyecanı





ERZURUM (AA) - Erzurum'da Karayazı Belediyesi tarafından Karayazı Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında heyecanlı anlar yaşandı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanında gerçekleştirilen yarışlar öncesi, kentteki farklı off-road kulüplerinden 13 pilot, araçlarıyla ilçe gezisi yaptı.

Daha sonra festival alanına geçen pilotlar, burada hazırlanan parkurda yarışarak, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı.

Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanan, rampa ve çukurlarda kalan araçlar ise iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Festivale gelen vatandaşlar, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmaları ilgiyle izledi.

Yarışlar sonunda Ziya Yıldız birinci, Tayyar Bakaç ikinci ve Sadun Altay üçüncü oldu.

Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Eyyüp Özdemir, dereceye girenlere kupa, madalya, plaket ve hediyelerini takdim etti.

Özdemir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Karayazı ilçesinin 2 bin 400 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Kış mevsimi ve kar yağışını zorluk olarak görmediklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Kar yağışını avantaj ve bereket olarak görüyoruz. Adımız kara, yazgımız değil. Bir yerin adının Karayazı olması oradaki her şeyin kara olduğu anlamına gelmez. Karayazı 3-4 ay öncesine göre çok daha güzel bir şehir oldu. Vatandaşlarımız bizi yollarda gördüğünde 'Güzel şeyler yaptınız.' ve 'Allah sizden razı olsun.' diyor. Bir sorunun cevap bulması lazım. Devlet ve hükümetimizin bize tesis ettiği imkanlar çerçevesinde bereketli bir çalışma sezonu ortaya koyduk. Evet, biz yaptık, başkaları neden yapamadı, yoksa niyetleri mi yoktu? Bizlerin inancı ve irfanı 'Niyet hayır akıbet hayır' der. Niyet hayır değilse akıbetinin de hayır olma şansı yoktur. Dolayısıyla onlarla aramızdaki fark niyetlerimizdir."

Özdemir, Karayazı'da başarılı çalışmalar yaparak ilçenin çocuklarına güzel bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini, çocukların dağlarda tükenmesini istemediklerini vurguladı.

Teröristlerin hain planlar içerisinde olduklarına işaret eden Özdemir, "Bugün ilçede terör örgütüyle siyaset yapanların aday olmak için 'Dağa bu kadar adam götüreceğim' pazarlığı var. Alçaklar sizden korkmuyoruz. Hiçbir evladımızı size teslim etmemek için kararlıyız. Hiçbir şey çocuklarımızın canı ve biyolojik insani varlığı üzerinde yapılacak pazarlık kadar alçak olamaz ve bu duruma dayanamıyorum. Çalışmalarımızı mümkün olduğu kadar güzel yapmaya çalıştık. Umut ediyorum ki bu güzel organizasyonları yapma şansımız olur." ifadelerini kullandı.