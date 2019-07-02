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Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Erzurum Kongresi’nin 100.

02 Temmuz 2019 Salı 11:39
Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Erzurum Kongresi’nin 100.yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’nın desteği ve Erzurum Valiliği öncülüğünde Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu yaşatılacak.


19 Mayıs-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler tüm kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecek.23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.Yılında yapılacak etkinlikler kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 06 Temmuz Cumartesi günü, Havuzbaşı Kent Meydanında Saat:12:00‘de 100. yıl anısına bin barcının katılacağı baş bar denemesi aynı tarihte öğleden sonra saat:14:00 ‘de Cağ Kebap şöleni (Rekor Denemesi) yapılacak. Burada Milli Mücadelenin 100. Yılına atfen 919 kg. cağ tek cağda vurulup halka ikram edilecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:39
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