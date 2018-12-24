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Erzurum'da manyezit ocağındaki dinamit patlaması

Patlamada hayatını kaybeden işçi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
Erzurum'da manyezit ocağındaki dinamit patlaması

SİVAS (AA) - Erzurum'da, manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu yaşamını yitiren işçinin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Patlamada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın cenazesi, Sivas'a getirildi. Yıldız'ın cenazesi, Altuntabak Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yıldız'ın babası Salih ile kardeşi Mustafa Yıldız, törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine Yıldız'ın ailesi ve yakınları, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde dün, özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağına yerleştirilen dinamitin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden 37 yaşındaki Mehmet Yıldız hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
  1. dinamit patlaması
  2. Erzurum
  3. Sivas

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