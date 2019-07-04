0553 313 94 23

Erzurumda korkunç olay! 7 yaşındaki çocuğun ellerine kolonya döküp yaktı

Erzurum’da 14 yaşındaki P.Y., oyun oynadıkları sırada Efe Ecer’in ellerine kolonya döküp yaktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
Erzurumda korkunç olay! 7 yaşındaki çocuğun ellerine kolonya döküp yaktı

Olay Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailenin iddiasına göre, 7 yaşındaki Efe Ecer dışarıda oyun oynadığı sırada P.Y. yanına geldi. P.Y. yanlarına gittiği 3-4 çocuğun eline kolonya döktü. Cebinden çakmağı çıkardığı sırada diğer çocuklar kaçarken P.Y., Efe Ecer’i kolundan yakaladı.

''2. derece yanık oluştu''

Ecer’in kolonyalı ellerini ateşe veren P.Y. olay yerinden kaçtı. Efe Ecer’in ağlamasını duyan komşuları yanan ellerine ilk müdahaleyi yaptı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ecer’in ellerinde 2. derece yanık oluştuğu belirtildi.
Çocuğunun ellerinin yandığını gören anne Suzan Ecer, durumu polise bildirdi.

Oğlunun ellerini o halde görünce bayıldığını ifade eden anne Suzan Ecer, “Perşembe günü ben içeride ameliyatlıydım, uyurken çocukların seslerine dışarıya çıktım. Komşumun oğlu çocuğumun ellerine kolonya dökerek ateşe vermiş. Çok üzücü bir olay, hiçbir annenin yaşamasını istemediğim bir olay. O an polislere haber verdim. Polisler geldi götürdük müdahalede bulundular. Şikayetçi oldum” dedi.

''Dedesinin ellerini de kolonya döküp yakmış''

Efe oyun oynarken P.Y.’nin eline kolonyayı döküp ateşe verdiğini ifade anne Ecer, “Diğer çocukları da yakacakmış. Onlar kaçınca zorla çocuğumu tutmuş ellerini ateşe vermiş. Aynı gün dedesinin ellerini de yakmış. Hiç kimse müdahalede bulunmamış. Herkesten ricam o çocuğun bu mahallede yaşatılmasını istemiyorum. Hiçbir annenin böyle acı yaşamasını istemiyorum. Allah düşmanıma böyle acı yaşatmasın. Çocuğumun geleceğiyle bile oynadı, psikolojik desteğe ihtiyacımız var. Çocuğum kendi başına yemek yiyemiyor. Gece uykudan uyanıp ‘turuncu ellerim yandı’ diyerek sayıklıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Bunu yapan daha kötü şeyler yapar. Tedavisi iyiye doğru gidiyor her gün müdahale ediyorlar, kremlerle, ilaçlarla” diye konuştu.

''Kaçtım, kolumdan tutup yaktı''

Murat-Suzan Ecer çiftinin 5 çocuklarından üçüncü çocuğu olan 7 yaşında Efe Ecer ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Biz oyun oynuyorduk yanımıza geldi. Abimler de, kardeşi de yanımızdaydı. Abisi geldi ellerimize kolonya döküp yaktı. Kaçtım kolumu tuttu yaktı. Sonra ağlaya ağlaya eve koşarak geliyordum. Komşumun oğlu beni kurtardı belimden tutarak beni eve getirdi. Ellerimi hemen suya soktuk. Çok ağladım.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    1. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    2. Hatayspor’da Bobo sesleri
    3. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    4. Resmen duyurdular! Galatasaray'dan..
    5. Bodrum’da trafik kazası; 1 yaralı
    6. Anadolu Farm Kurucusu: “Dolandırma..
    7. YÖK'ten yeni atanan rektörlere uyarı
    8. Nem böceği ısırığına dikkat! Tek..
    9. Çan Belediye Başkanı Öz, güreşçileri..
    10. Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta..
    11. Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
    12. Küçük İskender, son yolculuğuna..
    13. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat..
    14. Çan’ın Karşıyaka Mahallesi’ne kavşak
    15. Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç..
    16. Moody’s Çin’in kredi notunu ve..
    17. Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl..
    18. Bozcaada’da yat yangını
    19. Hacı adaylarına sağlık hizmeti..
    20. "3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının..
    21. Bomba iddia! Sınır görevlilerinden..
    22. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    23. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    24. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    25. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    26. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    27. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    28. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    29. Yavru ebabil kuşu bulundu
    30. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”