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Erzurum’da Kıbrıs öğrenci sempozyumu

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.

22 Mart 2019 Cuma 11:10
Erzurum’da Kıbrıs öğrenci sempozyumu

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.


Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen Dünden Bugüne Bugünden Yarına Yavru Vatan Kıbrıs ve Akdeniz Sempozyumuna Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş,İl Milli Eğitim Müdür Vekili Samih Kır,Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu,Atatürk Üniversitesi (AÜ), Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sinever Esin Dayı,Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Besim Yıldırım,Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi MüdürüVasip Elbil,Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube BaşkanıMustafa Karataş,gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi MüdürüVasip Elbil,sempozyumun önemli bir konuyu gündeme getirerek, gençlerintarihi bilincinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.


Elbil, sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ise 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Hareketi ile Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, sempozyumun hazırlanmasına katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti.


1878 yılından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünden yoksun bırakıldığını Barış Hareketi ile yeniden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Mesci, “Türk Ordusu 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs’a başarılı bir hareket icra ederek Kıbrıslı Türk’ün yok olmaktan, 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşmuştur” dedi.


Daha sonra söz alan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ise tarih bilincinin artması konusunda bu gibietkinliklerin önemli bir yere sahip oluğunu belirterek, tarihten ders almanın önemine değindi.


Tarihten ders alınmasınıMehmet Akif Ersoy’undizeleriyle anlatan Gazioğlu, şunları söyledi: ‘’ Mehmet Akif dizlerinde"Tarih"i"tekerrür"diye tarif ediyorlar;Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? yer veriyor.Önemli olan tarihimizi bilerek, geçmişten ders almamız ve çocuklarımızı tarihi ve milli bilinçle yetiştirebilmemiz. Sempozyum bu açıdan önemli bir yere sahip’’ dedi


AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş iseKıbrıs’a Muharip Gaziler Derneğiile düzenledikleri gezi programından sonra böyle bir sempozyumun düzenlenmesine karar verdiklerini belirterek, sempozyumun hayata geçmesinedestek veren Nevzat Karabağ Lisesi yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.


İlbaş, Kıbrıs’ıntarihi açıdanönemine değinerek,sempozyumu gençler tarafından düzenlenmesiningençlerin kürsü başarısı ve öz güvenine katkı sağlayacağı gibi tarihi bilincin artmasını sağlayacağını söyledi.


1974’te Türk tarihine altın bir sayfa eklendiğine dikkat çekeni İlbaş, “Kıbrıs’ta Türk’ün adını altın harflerle yazdıran gazilerimizle gurur duymaktayız. Kıbrıs harekâtında 37 bin 567 askerin katılmıştır. 498 şehit verilmiş, bunların 7’si Erzurumludur. Bu savaşa Erzurumlu 663 Mehmetçiğimiz katılmıştır. Bu vesileyle şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı, uzun ömür diliyorum. Sempozyumun düzenlenmesini sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğüne, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Okul MüdürüVasip Erbil, Müdür Baş YardımcısıAyşegül Gönültaş ve eğitimcilerimize, Muharip Gaziler Derneğine, yer temininde destek sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyemize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.


Sempozyum, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Alparslan Aydın tarafındanhazırlanarak,öğrenciler tarafından sahnelenen Kıbrıs konulu tiyatro gösterisiyle devam etti. Kıbrıs’ın stratejik ve tarihi öneminin ele alındığı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.


Daha sonraöğrenciler tarafındaniki oturumla gerçekleşen sempozyum düzenlendi. Sempozyumda öğrenciler tarih öğretmenleri Zeki Bingöl ve Akın Yayık Başkanlığında Kıbrıs’ın Tarihçesi, Lozan Anlaşmasından Kıbrıs Barış Harekatına kadarKıbrıs’tameydana gelen gelişmeler,Kıbrıs Barış Harekatı,Kıbrıs’ın Jeostratejik önemleri, Kıbrıs Adası Topluluklarının Tarihi Süreçteki Değişimleri,Kıbrıs adasının zenginlikleri, Kıbrıs ekonomisi,Kıbrıs gelenekleri ve görenekleri,Kıbrıslı Türklerle,Kıbrıslı Rumların Süreç İçerisinde Karşı Toplum Tanımlamaları konularını ele aldılar.


Sempozyum Müzik Öğretmeni Elif Orhun’un yönettiği müzik korosununseslendirdiğiKıbrıs Türküleri ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:10
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