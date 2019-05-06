Erzurum'da kayıp çocuğun cesedine ulaşılması

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin, "Cesedin bulunduğu yer daha önce teknolojik imkanlarda kullanılarak, jandarmanın droneleriyle çok detaylı şekilde tarandı." dedi.

Vali Memiş, Valilikte düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Y'nin sabahın erken saatlerinde ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 günlük süreçte Valilik, İl Jandarma ve İlçe Jandarma ile Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle konuyu detaylı araştırıp, soruşturduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri ile köydeki diğer vatandaşlarla beraber 24 saat esasına dayalı olarak gece gündüz çocuğumuzun bulunması için büyük çaba sarf ettik. Biliyorsunuz, muhtelif senaryolar üzerinde duruldu. Aile bireylerinin çelişkili ve değişik ifadeleri vardı, konu aynı zamanda savcılığımız tarafından da tabii ki soruşturulmaktadır. Biz bütün ihtimalleri gözeterek, değerlendirerek çocuğumuzu mümkün olursa sağ olarak bulma yönünde büyük gayret sarf ettik."

Memiş, Erzurum'daki arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'nin en iyi ekibi olduğunu belirterek, Furkan'ın kaybolduğu bölgenin her tarafının tarandığını dile getirdi.

Köyün yanından geçen dereyi de dalgıçların her gün karış karış taradığını aktaran Memiş, "Hatta Murat nehrine kadar gitme ihtimaline karşı komşu ilimiz Muş olmak üzere oralarda da arama tarama faaliyetlerine girişildi. Kayıp Furkan, sabaha karşı köyün yaklaşık 12 kilometrelik uzaklıktaki mesafede çobanlar tarafından bulundu. Daha önceden de ekiplerimizin arama tarama faaliyetinin kısmen yapmış olduğu bir bölgede, yola da yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk." diye konuştu.

Furkan'ın bulunmasının yeni bir konu olduğunu ve bilgilerin çok yeni olduğunu hatırlatan Memiş, kesin ölüm sebebinin otopside ortaya çıkacağını anlattı.

Konunun çok hassas olduğunu ve istismar ile ilgili bir bilginin olmadığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için herhangi bir bilgiyi sizinle paylaşamıyorum. Babanın tutukluk hali kendisinin beyanıyla ilgili bir durum. Bizzat kendisinin çelişkili beyanı vardı, yani onların da çok doğru olmadığı da şimdilik gözlemleniyor. Bunun cinayetle ilgili bir konu olup olmadığını araştırıyoruz. Konu savcılık, jandarmamızın ve polisimizin uzman ekipleri tarafından hassasiyetle değerlendiriliyor. Dolayısıyla henüz bu konu net olmadığı için babanın tutukluk hali devam ediyor. Cesedin bulunduğu yer teknolojik imkanlarda kullanılarak, jandarmanın droneleriyle çok detaylı şekilde taranmıştı. Muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Tabi oradaki insanların beyanları üzerine hareket ettik, bizi belli bir yere kanalize ettiler. Bizi kanalize ettikleri yerin farklı bölgesinde çocuğun cesedi bulundu. Bu acaba bilinçli olarak mı bizi o yöne kanalize ettiler, yoksa farklı bir niyet mi var, bunu bilmiyoruz."

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmış, baba F.Y, Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Kayıp Furkan'ın cansız bedeni 20 gün sonra mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide çobanlar tarafından bulunmuştu.