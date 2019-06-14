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Erzurum’da karne heyecanı

Erzurum’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:30
Erzurum’da karne heyecanı

Erzurum’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler karne heyecanı yaşadı.Erzurum Valisi Okay Memiş öğrencilerin karne coşkusuna ortak oldu.


Yakutiye ilçesine bağlı Celal Alkın İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilere karne dağıttı, tatil için tavsiyelerde bulundu.


Erzurum’da bin 156 okulda, 11 bin 130 öğretmen, 148 bin 327 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.


Öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile birlikte karnelerini veren Vali Okay Memiş, “Bugün itibariyle 2018-2019 eğitim öğretim günün karne vererek kapatıyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Erzurum stratejik bir ilimiz. Kuzeydoğu Anadolunun parlayan yıldızı. 160 bine yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimizi bugün itibariyle tatile gönderiyoruz. Eğitimde başarı çok önemli. Okul müfredatını değil aynı zamanda eş zamanlı olarak özellikle kodlama konusunu önemsiyoruz. 20 ilçede bir iki sınıf olmak üzere kodlama sınıfları oluşturduk. Çocuklarımızı hem milli manevi değerlerimize hem de bilime teknolojiye yön veren nesiller olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:30
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