Erzurum’da kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü Erzurum’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum’da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurumlular, Nisan ayının sonunda yaşadıkları kar sürprizinin şaşkınlığını yaşadı.



Erzurum’da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Erzurum’da kışın bitmediğini ifade eden vatandaşlar gün içerisinde dört mevsimi birden yaşadıklarını söyledi. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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