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Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:28
Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.


Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karın kenti terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum’da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum’a bilinmez. Kış Erzurum’a, Erzurum’da kışa yakışıyor" dedi.


Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:28
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