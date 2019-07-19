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Erzurum’da iki hafif şiddetli deprem meydana geldi

Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Erzurum’da iki hafif şiddetli deprem meydana geldi

Erzurum’un Çat ve Tekman ilçelerinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; dün akşam saat 21.15 sularında merkez üssü Çat ilçesi Çukurçayır Mahallesinde 1.6 km derinliğinde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, bugün ise sabaha karşı saat 03.36 sularında Tekman ilçesi Geçitköy mahallesinde ise 9.6 km derinliğinde 2,7 şiddetinde iki hafif şiddetli deprem meydana geldi.


Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:18
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