Erzurum’da huzur toplantısı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, Polis ve halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaş odaklı Devlet anlayışı ile halkın katılım ve desteğini alarak suçla mücadeleyi, güçlendirmek amacıyla huzur toplantıları düzenleniyor.

Polislik hizmetlerinin yürütülmesinde çağdaş uygulamaları hayata geçirmek, vatandaşın ihbar ve desteği ile suçun önlenmesinde daha başarılı olmak, suçların oluşmasına neden olan ve güvenli yaşama etki eden olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak Polis Merkezi Amirliklerince hizmet sunulan sorumluluk alanlarında yürütülecek güvenlik hizmetlerine ilişkin Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki mahalle muhtarları ve esnafın katılımı ile huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3.Sınıf Emniyet Müdürü Raşit Akbulut ve Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan başkanlıklarında yapılan toplantılara Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Polis Merkezi Amirlikleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli personel ile mahalle muhtarları ve esnaf katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Emniyet Müdürü Raşit Akbulut, ‘Polisin öncelikli güveninin suçu önlemek olduğunu, bununda ancak vatandaşların desteği ile mümkün olabileceğini, güvenlik hizmetleri ve suçla mücadelenin sadece polis hizmetleri ekseni etrafında değil çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi ve suçla mücadelenin etkin kılınmasının toplumun ve kurumların güvenlik hizmetlerine etkin şekilde katılımı, desteği ve bilgilendirilmesi ile mümkün olacağını belirterek, “Bu kapsamda muhtarlarla irtibat kurulması, iş birliği yapılması ve periyodik olarak iletişime geçilmesi gereken kişilerin başında gelmektedir” dedi.

Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan konuşmasında, “Özellikle iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarında vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Polis ve adli makamların hiçbir zaman vatandaştan para istemeyeceği, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini Polis, Asker veya Savcı gibi tanıtan kişilere para gönderilmemesi, toplumumuzun ortak sevinç kaynağı olan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, bayramlar ve spor müsabakalarında yaşanan mutluluk ve sevinçlerin başkalarının üzüntü ve hüzün nedeni olmaması, huzur ve güvenin bozulmaması için her türlü kutlamada silaha hayır, silahlı sevince hayır dememiz, kendi sevincini başkalarının göz yaşı yapanlara karşı verilen mücadelemize katılmaya davet ederiz. Yaz mevsimi ile birlikte başlayacak tatil döneminde maddi olarak yeterli imkanlara sahip olmayan vatandaşlarımızın baraj, gölet, sulama kanalları, süs havuzları gibi suya girilmemesi yasak olduğu yerlerde kontrolsüz olarak suya girmemeleri gerektiğini, bu tür suları serinlemek için kullanmamaların tehlikeli olduğu, muhtarların bulundukları bölgelerde karşılaştıkları yada kendilerine bildirilen şüpheli şahıs ve durumları 155 Polis İmdat Hattına bildirmeleri, halkı bu yönde teşvik etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları ve katılımcılar daha sonra soru ve cevap şeklinde öneri ve temennilerde bulundu,karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

Katılımcılara iletişim yoluyla dolandırıcılık, silah atma, boğulma, hırsızlık ve genel asayiş konularında hazırlanan broşürler dağıtıldı.