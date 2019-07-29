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Erzurum'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası

Uzundere ilçesinde köpek yavrularına kötü muamelede bulundukları öne sürülen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı- Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak:- "Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır"

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:18
Erzurum'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Uzundere ilçesinde topladıkları köpek yavrularına kötü muamelede bulundukları iddia edilen belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı yazılı açıklamada, "27 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon kanalının haber bülteninde belediyemize ait aracın arkasına 6 yavru köpek koyarak öldürülmeye çalışıldığına dair habere istinaden ilgili personele başkanlığımızca adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktoprak, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır." dedi.

Öte yandan köpek yavrularına kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan kişiyi evinde ziyaret eden Aktoprak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin tümünün insan ve hayvan sevgisi içinde olduğunu söyledi. Aktoprak, şöyle devam etti:

"İnsan ve hayvan sevgisiyle dolu olan vatandaşımızı çiçek vererek taltif etmek istedik. Yanlış anlaşılma sonucu bahse konu olan ilçemizdeki bir haber ve o haberi sosyal medya üzerinden servis eden bir vatandaşımız. Böyle duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Hayvanları toplarken kötü muamele yaptıkları ortaya çıkan arkadaşlarımızın ifşa olmasına sebep olan ve aynı zamanda bir suç varsa ki var görünüyor bunların ceza almasını sağlayan arkadaşımızı kutluyorum. Bu tür meselelerde vatandaşımız sorunun anahtarıdır. Yaşayan her canlı aynı yaşama hakkına sahiptir ve bunları koruyup kollamak her vatandaşımızın görevidir."








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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:18
  1. Erzurum
  2. Hilmi Aktoprak
  3. Uzundere

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