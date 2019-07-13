Erzurum'da hareketli anlar... Çok sayıda yaralı var Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horosan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İlçeye 35 kilometre mesafedeki Aşağı Çamlıkale Mahallesi'nde muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında husumet bulunduğu öne sürelen iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami, Ercan, İlkay, Yasin, Yusuf, Hamdi ve Serkan Şen ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Horasan İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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