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Erzurum’da “Hami Projesi” ile özel ve devlet okulları arası işbirliği artacak

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte faaliyette bulunan tüm özel okul müdürleriyle bakanlığın “Hami Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Erzurum’da “Hami Projesi” ile özel ve devlet okulları arası işbirliği artacak

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte faaliyette bulunan tüm özel okul müdürleriyle bakanlığın “Hami Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan “Hami Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya özel öğretimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Bağaçlı ve tüm özel okul (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları) müdürleri katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuşmasında; “2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan “Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasında iş birliği desteklenecektir.” ve “Özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacaktır.” hedefleri doğrultusunda biz de ilimizde bu toplantı ile “Hami Projesini” hayata geçiriyoruz. Planlanan işbirliği çalışmaları sosyal etkinlik çalışmaları, akademik çalışmalar ve araştırma geliştirme çalışmaları ana başlıkları altında yürütülecektir. Bu proje aynı zamanda Erzurum için belirlediğimiz yerel hedeflerimizden olan “ Okullar arasında kalite ve imkan farkının azaltılması.” hedefimize çok büyük bir katkı sağlayacaktır. 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin tamamına Erzurum’da hayat vermeye devam ediyoruz. Ve tüm özel okullarımız bu projede bize destek vereceklerini, işbirliği içinde olacaklarını belirttiler. Bu sebeple tüm kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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