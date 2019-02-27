Erzurum’da halk oyunları müsabakaları düzenlendi Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Spor Salonunda THOF Erzurum İl Temsilciliği tarafından halk oyunları müsabakaları düzenlendi.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Spor Salonunda THOF Erzurum İl Temsilciliği tarafından halk oyunları müsabakaları düzenlendi.

Kalabalık bir seyirci önünde ter döken ekipleri, Vali yardımcısı Sadettin Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Eski Genel Müdür Yardımcısı Elimdar Aydemir, Gençlik Hizmetleri okul sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Köksal Kaçmaz, Palandöken Halk Eğitim Merkezi müdürü Onur ÇaycıA Palandöken belediyesi Kültür Merkezi müdürü Mehmet Kars’ın yanı sıra çok sayıda okul müdürü ve idarecileri de ilgi ile takip etti.

Müsabaka sonuçları ise şu şekilde açıklandı:

“Minikler düzenlemesiz dalda 1.ESMEK 2.EBFAD 3.EKTUD.

Yıldızlarda 1.Palandöken Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü

Gençlerde EKTUD 1. Olurken, büyükler kategorisinde ise, 1. EBFAD, 2. EKTUD, 3. Erzurum Gençlik Spor Kulübü oldu.

Okul sporlarında ise düzenlemeli dalda minikler Erzurum birincisi Yakutiye Kültür Kurumu İlkokulu olurken, düzenlemesiz dal kategorilerinde ise,

Miniklerde:1.Palandöken Başöğretmen ilkokulu, 2.Palandöken Şehit Murat Ellik İlkokulu, Küçüklerde, 1.Palandöken Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu, 2.Yakutiye Faik Güngör ortaokulu

Yıldızlarda, 1.Yakutiye 125.Yıl Ortaokulu, 2.Palandöken Yahya Kemal Ortaokulu

Gençlerde, 1.Palandöken Nafiz Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2.Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, 3.Yakutiye Elektrik ve Elektronik Teknik Anadolu Lisesi, 4.Yakutiye Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi oldu.”

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