Erzurum’da fuhuş operasyonu Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan suçüstü operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. ve F.S. isimli bayanlarla Fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z yakalandı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.