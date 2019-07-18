0553 313 94 23

Erzurum’da fuhuş operasyonu

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:32
Erzurum’da fuhuş operasyonu

Erzurum Emniyet müdürlüğü Asayiş şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya aracılığıyla yayın yaparak fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan suçüstü operasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen H.K. ve F.S. isimli bayanlarla Fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunan S.Z yakalandı.


Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arazide yangın çıktı, başkanın makam aracı da kül oldu
    1. Arazide yangın çıktı, başkanın makam..
    2. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    3. New York borsası düşüşle açıldı
    4. Yeni Malatyaspor Guilherme’yi açıkladı
    5. "FETÖ her ne kadar karmaşık bir yapı..
    6. ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile..
    7. Tuncer Cücenoğlu'nun vefatı
    8. Tırların dorselerindeki soğutucu..
    9. Sazlık alandaki obruk korkutuyor
    10. Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin..
    11. Cizre’de ilk yardım semineri
    12. Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye..
    13. Park halindeki otomobil yandı
    14. Kayseri OSB’de “Endonezya İş Forumu..
    15. Aynı iş yerini ikinci kez kurşunlayan..
    16. Orta Doğu’nun en yüksek dağında Türk..
    17. Erzurum’da fuhuş operasyonu
    18. Japonya’da animasyon stüdyosu..
    19. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?..
    20. 12 Siyonist 1 İngiliz kıza tecavüz etti
    21. Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni..
    22. ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzu..
    23. Üsküdar’da kasasına taş yüklenen..
    24. Camide trafik dersi
    25. Samsun Eczacılar Odasının yeni hizmet..
    26. Polonyalı Müslümanlar'dan Ali Erbaş'a..
    27. Down sendromlu ve otistik bireylerin..
    28. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
    29. Üniversite öğrencileri kurayla işbaşı..
    30. Profesyonel Liglerde sezon..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’