Erzurum’da; Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 nolu Şube Başkanlığınca “Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, 2019 Toplu Sözleşme öncesi Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Konferans Salonlarında yapılan Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı açılış konuşmasında; Genel Merkezin hizmet kolu çalışanlarının mali hakları ve sosyal hakları, çalışma koşulları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunları ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti suretiyle toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlerimize yönelik politika geliştirmek, bilgi ve veri seti ortaya çıkarılması amacıyla çalıştay yapılmasına karar verdiğini belirtti.

Bu çalıştayın ilk ayağının “Şube Çalıştayı” olacağını dile getiren Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, “Buradan aldığımız veriler Mayıs ayında Ankara’da “Genel Çalıştay” da değerlendirilecektir.Genel Çalıştay da alınan kararlar ise maddeler halinde toplu sözleşme masasına yatırılacaktır.Bu yüzden burada ki faaliyet; Hak ve Emek mücadelemiz açısından çok önemlidirBiz çalışanların sorunlarını, taleplerini ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini doğru bir şekilde tespit edip Genel Çalıştay’ ın alt verisini oluşturmamız amacımızın temelini oluşturmaktadır.

Şurası unutulmamalıdır ki; aldığımız her müspet karar üyelerimizin menfaatine olacaktır. Bugün yapacağımız bu çalışmanın büyük kazanımların elde edilmesinde ön ayak olacaktır. Üyelerimizin beklentilerinin büyük bir kısmının elde edileceğinden hiç bir şüphem yoktur” diye konuştu.

Eğitim Bir Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise yaptığı konuşmada; Toplu sözleşme sürecine giderken sahada yapılan çalışmaların sorun belirleme taraması anlamında önemli olduğunu, Üniversite çalışanlarının her kademesinde çalışan arkadaşlarımızın çalıştıkları alanlarla ilgili sorunları belirleyerek bir arşiv çalışması olduğunu belirtti.

Sendika yasasındaki eksiklikleri dile getiren Karataş, toplu sözleşme masasının etkili kılınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını günübirlik sendikacılık yapmak yerine ilkeli sendikacılığın kazandıracağını, dün masaya tek oturmak isteyenlerin bu gün masaya yetkili oturanın yanında oturma arzularının ilkesizlik olduğunu bunun sendikal pazarlık gücünü zayıflattığını dile getirerek Yetkili olan sendikanın tek başına masada olması gerektiğini ifade etti.

Karataş, yetkili olmanın bir bedeli olduğunu bedel ödemeyen ve üye olmayanların alınan kazanımlardan da ancak dayanışma aidatı ödeyerek faydalanmaları gerektiğini vurguladı.

Çalıştay sonucunda oluşturulan Akademik, İdari, Kyk Çalışanları, Kadın Çalışanlar ve Engelli Çalışanlar Komisyonununtalep ve çözüm önerileri daha sonra rapor haline getirilerek çalışanlara ve kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.