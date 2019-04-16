0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Erzurum’da; Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 nolu Şube Başkanlığınca “Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

16 Nisan 2019 Salı 14:29
Erzurum’da; Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 nolu Şube Başkanlığınca “Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirildi.


Eğitim Bir-Sen Erzurum 1 nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, 2019 Toplu Sözleşme öncesi Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Konferans Salonlarında yapılan Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı açılış konuşmasında; Genel Merkezin hizmet kolu çalışanlarının mali hakları ve sosyal hakları, çalışma koşulları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunları ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespiti suretiyle toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlerimize yönelik politika geliştirmek, bilgi ve veri seti ortaya çıkarılması amacıyla çalıştay yapılmasına karar verdiğini belirtti.


Bu çalıştayın ilk ayağının “Şube Çalıştayı” olacağını dile getiren Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, “Buradan aldığımız veriler Mayıs ayında Ankara’da “Genel Çalıştay” da değerlendirilecektir.Genel Çalıştay da alınan kararlar ise maddeler halinde toplu sözleşme masasına yatırılacaktır.Bu yüzden burada ki faaliyet; Hak ve Emek mücadelemiz açısından çok önemlidirBiz çalışanların sorunlarını, taleplerini ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini doğru bir şekilde tespit edip Genel Çalıştay’ ın alt verisini oluşturmamız amacımızın temelini oluşturmaktadır.


Şurası unutulmamalıdır ki; aldığımız her müspet karar üyelerimizin menfaatine olacaktır. Bugün yapacağımız bu çalışmanın büyük kazanımların elde edilmesinde ön ayak olacaktır. Üyelerimizin beklentilerinin büyük bir kısmının elde edileceğinden hiç bir şüphem yoktur” diye konuştu.


Eğitim Bir Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise yaptığı konuşmada; Toplu sözleşme sürecine giderken sahada yapılan çalışmaların sorun belirleme taraması anlamında önemli olduğunu, Üniversite çalışanlarının her kademesinde çalışan arkadaşlarımızın çalıştıkları alanlarla ilgili sorunları belirleyerek bir arşiv çalışması olduğunu belirtti.


Sendika yasasındaki eksiklikleri dile getiren Karataş, toplu sözleşme masasının etkili kılınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını günübirlik sendikacılık yapmak yerine ilkeli sendikacılığın kazandıracağını, dün masaya tek oturmak isteyenlerin bu gün masaya yetkili oturanın yanında oturma arzularının ilkesizlik olduğunu bunun sendikal pazarlık gücünü zayıflattığını dile getirerek Yetkili olan sendikanın tek başına masada olması gerektiğini ifade etti.


Karataş, yetkili olmanın bir bedeli olduğunu bedel ödemeyen ve üye olmayanların alınan kazanımlardan da ancak dayanışma aidatı ödeyerek faydalanmaları gerektiğini vurguladı.


Çalıştay sonucunda oluşturulan Akademik, İdari, Kyk Çalışanları, Kadın Çalışanlar ve Engelli Çalışanlar Komisyonununtalep ve çözüm önerileri daha sonra rapor haline getirilerek çalışanlara ve kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu'ndan meclis üyelerine tebrik mektubu
    1. Kaftancıoğlu'ndan meclis üyelerine..
    2. Havaş, İstanbul Havalimanı’nda iki kat..
    3. En fazla kazandıran BES fonları
    4. Batı Trakya’da büyük buluşma
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Kategorilerine göre en fazla..
    7. Bilecik’te sebze yüklü tır devrildi, 1..
    8. En fazla kazandıran yatırım fonları
    9. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    10. Önce elektronik atıklar toplandı,..
    11. Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım..
    12. Erol Ceylan, üçüncü kez Almanya’nın en..
    13. Yatırım fonu istatistikleri
    14. 5 gün içinde şekeri bırakmanın 7 altın..
    15. Faik Öztrak’tan TÜİK’in 2019 Şubat..
    16. FETÖ kitapları denize atılmadan..
    17. Polatlı’da yağmur duası
    18. Siirt’te köy yolunda heyelan
    19. Başkan Yalçın’dan Çatakdereliler’e..
    20. Kabak çekirdeği neye iyi gelir? |..
    21. Ardahan'da uyuşturucu operasyonu:..
    22. Konut fiyat endeksi yüzde 3,81 arttı
    23. Kabak çekirdeği nasıl tüketilmeli?
    24. Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları
    25. Öğrencilerin ’Glutensiz et ürünleri’..
    26. Alanya’da motosiklet kaygan yolda kaza..
    27. Vali Mustafa Masatlı, İl Göç Kurulu..
    28. İNFOGRAFİKLİ - 3 ilçe 2 Haziran'da..
    29. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    30. TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi