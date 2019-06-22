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Erzurum’da cirit heyecanı başladı

Milli Mücadele Zaferinin 100.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:49
Erzurum’da cirit heyecanı başladı

Milli Mücadele Zaferinin 100. Yılı kapsamında düzenlenen faaliyetlere Atlı Cirit İl Müsabakaları da eklendi.Ata sporu olan Atlı Cirit’e vatandaşların ilgisi oldukça yoğun oldu.


Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakası, A grubunda yer alan Özel Uzmanlar ASK - Korkut Ata ASK arasında oynanan maçla başladı. 4’er takımlık A, B ve C grubundan oluşan 12 Atlı Cirit takımı şampiyonluk için mücadele edecek.


40’ar dakikalık 2 devreden oluşan Atlı Cirit Müsabakası 3 hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Kupayı alacak takımın şampiyonluk kutlamaları ise 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında yapılacak.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Erzurum’da kutlamalar kapsamında düzenlenen faaliyetler arasına cirit müsabakaları da alındı. Cumhurbaşkanımızın 5 büyük ilde faaliyetlerin yürütülmesi talimatıyla, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak, Valilik bünyesinde ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, hem Milli Mücadeleyi anmak hem de yaşatmak adına Erzurum’da Milli mücadelenin 100. Yılı kapsamında cirit faaliyeti düzenlendi. Ata sporumuz, savaş sporumuz Atlı Cirit’i kutlama faaliyetleri içerisine aldık. Halkımızın Ata sporlarına özellikle Atlı Cirit’e ilgileri oldukça yoğun yıllardır süregelen etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.


Erzurum Atlı Cirit Başhakemi Ufuk Atalay, “Erzurum Kongresinin 100. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen müsabakada birinci olacak takım Erzurum’u Ankara’da temsil edecek. 12takımın Cumartesi ve Pazar günleri 3 hafta boyunca oynayacağı maçlar 40’ar dakikalık 2 devrede oynanıyor. Maçlar çok çekişmeli geçecek” sözlerini kaydetti.


İl müsabakasına çıkan Aday Hakem Burcu Aydın ise “Atlarla 3 yıldır iç içeyim, çok iyi bir seyirciydim, hakemlik yapmak istedim. Gerçek bir hakem olarak maçların nasıl sürdüğünü merak ederek bu işi yapmaya karar verdim. Aynı zamanda satranç hakemliği de yapıyorum. Erzurum İl eleme maçlarındayız, Türkiye’ye çıkacak takımlarımız belli olacak. Eleme maçı olmasından dolayı çok çekişmeli bir müsabaka izliyoruz. Finale kalacak 4 takım Erzurum’u temsil ederek Türkiye’de yarışacaklar” şeklinde konuştu.


Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak 2019 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları 10:00 -12:00 - 14:00 saatlerinde başlayacak. Günde 3 maç gerçekleşerek oluşturulan müsabakalar 7 Temmuz tarihinde Yarımca ASK - Çayırtepe ASK maçıyla son bulacak.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:49
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