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Erzurum’da Cağ kebabı ve Baş bar rekor denemesi

Milli Mücadelenin 100.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19
Erzurum’da Cağ kebabı ve Baş bar rekor denemesi

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum’da cağ kebabı ve baş bar rekor denemesi gerçekleştirildi.


Etkinlikte 100 kişilik ekip baş bar oynadı, ardından yüzlerce vatandaşa 919 kilogramlık cağ kebabı ikram edildi.


Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadele’nin yıl dönümü festival edasıyla kutlanıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı festival, baş bar rekor denemesi ve 1 tonluk cağ kebap dağıtımıyla başladı.


Rekor denemesinde, 10’a yakın folklor derneği ve yöresel bar oyununu bilen vatandaşlar ile birlikte en uzunBaş bar denemesi yapıldı. Baş bar ekiplerinde oynayan çocuklara ise çok sayıda kitap hediye edildi.


Erzurum Valisi Okay Memiş, vatandaşlar ve çocuklarla yakından ilgilenirken, Erzurum’un yöresel oyunlarını oynayarak, milli mücadele zaferini halkın arasında halay çekerek kutladı.


“Milli mücadele vilayeti Erzurum için “Kışıyla, soğuğuyla, kış turizmiyle, cağ kebabıyla değil; Kültürü ve tarihiyle de bir başka bir vilayettir” diyen Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum deyince bizim aklımıza yiğitlik, mertlik ve dadaş kültürü geliyor. Emperyalist güçlere meydan okuyan bir il geliyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm İl Müdürlüğümüz ile bir organizasyon düzenleyerek rekor denemesine imza atıyoruz. Erzurum’un çok estetik oyunu olan bar oyunu, bir çok alanda dereceler almış bir folklorik bir gösteri. Hep birlikte bu programdayız ve festival havasını yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.



“Bir yanda yöresel oyunlar oynanırken, diğer yanda cağ izdihamı yaşandı”


Baharatı ve sosuyla hazırlanması günler süren 1 tonluk cağ kebap özel hazırlanan şişe yaklaşık bir saatte geçirildi. Hazırlanan tonluk et, iki vinç yardımıyla kaldırılarak ocağa yerleştirildi. Festival alanında yüzlerce insan Erzurum’un yöresel oyunlar ile keyif yaşarken, diğer bir yanda cağ kebabın lezzetine dayanamayanlar ise izdihama sebep oldu. Bir tonluk cağ kebap ocağa alındığından itibaren sıraya giren vatandaşlara ilk şişi Erzurum Valisi Okay Memiş kesti.


Devasa boyutlarda özel olarak hazırlanan cağ ocağı için yaklaşık 5 gün uğraş verdiklerini ve özel bir şiş imal ettirdiklerini söyleyen Cağ Kebap Restoran Sahibi Şakir Aktaş, “Erzurum’a has cağ kebabımızı Atatürk’ün Erzurum’agelişi nedeniyle kutlama amacıyla dağıtıyoruz, cağ kebap rekor denemesi gerçekleştirdik. 919 kilo et ile daha önce yapılmamış bir rekor denemesine imza atmayı amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19
  1. kültür
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