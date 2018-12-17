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Erzurum'da buzda kayan tır, park halindeki 3 otomobile çarptı

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
Erzurum'da buzda kayan tır, park halindeki 3 otomobile çarptı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Ünal Bayram yönetimindeki 42 BUK 88 plakalı tır, Yakutiye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Erzurum E-80 kara yolunda, sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki 25 FC 762, 06 TGK 76 ve 25 SN 010 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Bayram hafif şekilde yaralandı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu araçlar çekildikten sonra trafiğe açılırken, ekiplerin yollardaki tuzlama çalışması ise sürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
  1. buzlanma
  2. kar yağışı
  3. park halindeki araçlar
  4. TIR
  5. trafik kazası

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