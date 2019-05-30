Erzurum’da bayram tedbirleri

Erzurum Valiliği’nce il genelinde Ramazan Bayramı’nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesi huşunda bir dizi tertip ve tedbir alındı.

Erzurum Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 03 Haziran 2019 Pazartesi günüden itibaren sorumluluk bölgeleri itibari ile huzur planlarını uygulamaya koyacakları ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini, 07 Haziran 2019 Cuma gününe kadar aksaksızcasürdüreceği belirtilerek, “Havalimanı, Üniversite kampüsleri veterminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecektir. 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 179 İl Gamer ve Kriz Merkezi, 153 Alo Zabıta, 110 Yangın İhbar, 185 Su ve Kanalizasyon Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza ve 184 Sağlık Danışma telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat ve ihbarlar titizlikle ve derhaldeğerlendirilecektir” denildi.

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından özellikle alış-veriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin mevzuatlarına uygun olarak denetimleri, tefrik edilecek, zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetleneceği kaydedilen açıklamada;“Belediyeler; itfaiye su ve kanalizasyon arıza ekiplerini hazır hale getirerek, görev yapan nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, gerekli tedbirler önceden planlanacaktır.

İl Afet ve Acil Durum Merkezi, Devlet Hastaneleri Acil Servisleri, Toplum Sağlık Merkezleri ve Nöbetçi Eczaneler ile Haberleşme ve Elektrik arıza hizmetleri için gereli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir.

Sosyal Hizmetler Kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere, gerekli tertip ve düzenlemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Erzurum ilinde Ramazan Bayramı’nınhuzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere, yukarıda belirtilen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere, her kademedeki personelin üstün hizmet ve sorumlulukanlayışı içerisinde yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticileri tarafından dabizzat takibini rica ederim” ifadelerine yer verildi.