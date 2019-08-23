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Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...

Erzurum’da devam eden TaekwondoMinikler Milli takım seçme müsabakalarına Aşkale’den 6 sporcu ile katılan Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları müsabakalara damga vurdu.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:23
Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...

Erzurum’da devam eden TaekwondoMinikler Milli takım seçme müsabakalarına Aşkale’den 6 sporcu ile katılan Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları müsabakalara damga vurdu.


Antrenör Şuayp Gacır yönetimindeki İlçe ekibi 120 sporcu arasında sıkletlerinde 2 İl Birincisi ,1 İl ikincisi ve 3 de il üçüncülüğü elde etti


İsmail Miraç Dilsiz ve Yiğit Murat Dilsiz sıkletinde ilbirincisi olarak Sivas’ta yapılacak olan minikler Doğu gurubu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:23
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