Erzurum’da akıllara durgunluk veren hırsızlık

Kimliği belirsiz hırsızlar, Erzurum’da güpegündüz gerçekleştirdikleri soygunla akıllara adeta durgunluk yaşattılar. Kapılarını bile kendi mandıralarına girermiş gibi açan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan tonlarca peynir ve kaymağı sevkiyat kapısına yanaştırdıkları pikaba yükleyen hırsızlar, soygun sonrası gerçekleştirdikleri temizlikle de “pes doğrusu” dedirttiler.

Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yazıpınarı Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, mahallenin 300 metre kadar dışında bulunan ve Baki Solakoğlu’na ait olan mandıraya bir pikapla geldiler. Kapıda herhangi bir zorlama olmamasından dolayı anahtar kullandıkları düşünülen hırsızlar, 3 tona yakın “ditme” diye tabir edilen peynirle yarım ton civil peynir ve yine 1,5 ton kaymağı, sevkiyat kapısına yanaştırdıkları pikaba yüklediler.

MANDIRAYI DETERJANLI SUYLA YIKAMIŞLAR

Piyasa değeri 100 bin lirayı bulan peynir ve kaymağı pikaba yükleyen hırsızlar, “pes doğrusu” dedirten bir başka işe daha imza attılar. Soygun işlemi tamamlandıktan sonra mandırayı baştan aşağı deterjanlı suyla yıkayan hırsızlar, havanın yağmurlu olması sebebiyle giriş ve çıkış kapılarına bulaşan toprak ve çamur kalıntılarını bile temizleyerek olay yerinden ayrıldılar.

Hırsızlık olayının güpegündüz gerçekleştirilmiş olması ve ardından yaşanan süreç akıllarda birçok soru işareti bırakırken, işletme sahibi Baki Solakoğlu ise, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını bekliyor.

KAPILARDA ZORLAMA İZİ BİLE YOK!

Konuyla ilgili olarak konuşan Mandıra İşletmecisi Baki Solakoğlu, “Mandıranın kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Üstelik soygun olayı gündüz gerçekleştirildiği için çevreden gören mahalleliler, mandıradaki mamulleri doğal olarak bizim taşıdığımızı zannetmişler. Hırsızlar bununla da yetinmemiş, mandırada öyle bir temizlik yapmışlar ki, işletme sahibi olarak ben dahi mandırayı o kadar bakımlı ve temiz bir hale getiremezdim. Pikabın takıldığı bazı güvenlik kameraları var, olay inceleniyor. Kaldı ki, pikap üniversite kavşağından bile geçmiş, yani olayın faillerinin bulunmaması mümkün değil. Ancak şu ana kadar henüz bir ses çıkmadı” diye konuştu.

AKILLARDA BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR!

Soygunun, mandıraya tam da güvenlik kamerası taktırmak üzereyken gerçekleşmiş olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Baki Solakoğlu, “Şu günlerde mandıraya güvenlik kamerası taktıracaktık. Soygun olayının böyle bir zamana denk gelmesi, ayrıca mandırada tonlarca peynir ve kaymağın bulunuyor olması, bize göre soruşturmanın derinleştirilmesini gerektiriyor. Jandarma tahkikat yapmaya devam ediyor ama soygunun üzerinden neredeyse bir hafta geçmiş olmasına rağmen henüz somut bir bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Üstelik soygunda bir pikabın kullanılmış olması ve bu pikabın da izlediği güzergâhtaki kameralar tarafından mutlaka görülmüş olmasını düşündüğümüz halde Hem şaşkınız, hem üzüntülüyüz, soygunu gerçekleştirenlerin bir an önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.