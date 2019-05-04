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Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı

Erzurum’un Tortum ilçesinde bir ahırın tavanının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı

Erzurum’un Tortum ilçesinde bir ahırın tavanının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Olay, bugün öğle 13.30 sıralarında Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kazandere köyünde Şakir Küçük’e ait ahır yapımı çalışmaları sırasında ahırın tavanı çöktü. Olayda 8 kişi göçük altında kaldı. büyük gürültü üzerine olay yerine koşan köy halkı, göçük altında kalan vatandaşları çıkardı. Bu sıra da olay yerine çok sayıda sağlık görevlisinin yanı sıra jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi.


Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede enkaz altında kalanlardan Muhammet Ali Aydın (35) ve Mahmut Özdemir (39)hayatını kaybetti. Olay da Muhammed Deniz, Hasan Küçük, Mithat Çelik, Atilla Özçelik, Muhammed Bıçakcı, Osman Karanfil yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tortum Devlet Hastanesi ve Erzurum’a gönderildi.


Olay yerini incelemede bulunan Tortum Kaymakamı Şakir Arda Yazıcı, “Bugün ilçemiz Kazandere mahallemizde 13.30 sırlarında meydana gelen vatandaşlarımızın ahırın çatısını tamir etmeleri sırasında meydana gelen bir kaza oldu. Bu kaza neticesinde biz hemen yaralı vatandaşlarımızı ilçemizin ve ilimizin hastanelerine intikal ettirmeye çalıştık. Bölgemizden sağlık ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Hastanede bulunan yaralılarımıza 10 hemşire ve 4 hekim yoğun bir şekilde müdahale diliyor” dedi.


Kazandere köylülerinden İbrahim Çam ise, “Kapanışını göremedim, şamataya geldim. Yaralıları çıkardık. Mahmut Özdemir kolunda demir kalmış. AFAD çıkardı. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Diğerlerinin ayakları kırılmış. Ahır yapılıyordu. Demirler atmış. Demirler kırılınca çökmüş. 5 dakika önce 15-20 kişi çay içiyordu. Onlar çıktıktan sonra çöktü. Şamataya koştum. Hemen kurtarmaya koştuk. 2 vatandaşı kaybettik“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
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