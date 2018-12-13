Erzurum'da aç kalan tilki şehre indi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki kent merkezine indi.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanları karla kaplandı.

Erzurum-Ağrı kara yolundaki Maksut Efendi Mahallesi civarına inen tilki, çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.

Tilki, tarlada dolaşıp bir çeşmenin kenarındaki yiyecekleri aldıktan sonra yeniden dağlık bölgeye gitti.