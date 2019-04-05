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Seçim 2019 Sayfası

Erzurum'da 7 ilçede seçimlere yapılan itirazlar reddedildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazlardan 7'si ilçe seçim kurullarınca reddedildi- Tekman ilçesinde ise AK Parti ve HDP'nin itirazları üzerine oyların yeniden sayılmasına devam ediliyor

05 Nisan 2019 Cuma 18:44
Erzurum'da 7 ilçede seçimlere yapılan itirazlar reddedildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından partilerce çeşitli nedenlerle 8 ilçede yapılan itirazların 7'si, ilçe seçim kurullarınca kabul edilmedi.

Alınan bilgiye göre, yerel seçimlerin ardından AK Parti Karaçoban, Tortum, Olur, Karayazı ve Tekman ilçelerinde, İYİ Parti Aşkale, Köprüköy, Palandöken ilçelerinde, HDP Tekman'da, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi ise Köprüköy'de çeşitli nedenlerle ilçe seçim kurullarına itirazda bulundu.

Bu itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulları Tekman'daki itiraz hariç diğer itirazları reddetti.

AK Partinin tüm sandıkların yeniden sayılmasını, HDP'nin ise geçersiz oyların tekrar sayılmasını istediği Tekman ilçesinde ise söz konusu partilerin itirazları kabul edildi.

Bu karar üzerine Tekman ilçesinde oyların yeniden sayımına başlandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:44
  1. 31 Mart
  2. Erzurum
  3. itiraz
  4. red
  5. seçim

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