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Erzurum'da 217,5 kilogram eroin ele geçirildi

Ev eşyası yüklü kamyonda ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:52
Erzurum'da 217,5 kilogram eroin ele geçirildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polis ekiplerinin kamyonda yaptıkları aramada ev eşyaları arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu kapsamda Erzurum-Erzincan kara yolunda yaptıkları uygulamada M.Ç'nin kullandığı 65 ND 545 plakalı kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Güvenli alana çekilen kamyondaki eşyaları indiren ekipler, narkotik dedektör köpeği "Çapkın" ile detaylı arama gerçekleştirdi.

Dedektör köpeğin araçtaki yatak odası eşyalarına tepki vermesi üzerine bu bölümde yoğunlaşan aramada, mobilyalar arasına gizlenmiş 217,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü M.Ç. ile eşyaların sahibi olduğu öne sürülen H.D. gözaltına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen eroinin son 4 yıl içinde kentte yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğunu bildirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:52
  1. Çapkın
  2. eroin
  3. Erzurum
  4. Erzurum Emniyet Müdürlüğü

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