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Erzurum’da ‘2. Geleneksel Çocuk Şenliği’ etkinliği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele’nin 100.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
Erzurum’da ‘2. Geleneksel Çocuk Şenliği’ etkinliği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk şenliği etkinliğinin ikincisi renkli görüntülere sahne oldu.


Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, beden aktivitelerine yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla, çocuk hakları çalışmaları kapsamındaAbdurrahman GaziTürbesi piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe,AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci,Şube Müdürü Bekir Gezer,Engelsiz Yaşam Bakım Mehmet Polat , Çocuk Evleri koordinasyon Müdürü Ünal Aksakal,Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Temsilcileri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.


AÇSH İl Müdür Yardımcısı Ekinci, projenin önemine değinerek,şunları ifade etti:


‘’Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişim etkisini her alanda göstermekte olup ihtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkânı sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline gelmiştir. Günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması çocuklarımız için fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle çocuklarımızın teknolojiyi doğru, etkili ve bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmeleri, serbest zamanlarını akranları ile birlikte verimli değerlendirmeleri, iletişim yeteneklerinin ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı yapılması ile Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 31. Maddesinde ifadesini bulan çocuklara oynama ve yaşına uygun eğlencelere katılma hakkının sağlanmasına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir, bu amaçla çocuk şenliği etkinliği düzenlenmiştir. Erzurum Valiliğimiz, çocuk hizmetleri konusuna hassasiyet göstermekte, bu konudaki çalışmalara önemli destekler vermektedir.”


Programda,çocuklara yönelikuçurtma şenliği, ebru sanatı, yüz boyama, çuval yarışı, etkinlikleri ve canlı müzik dinletisineyer verildi.


Etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar,renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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