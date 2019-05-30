Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 166 gaziye madalya ile beratları verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi amacıyla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Okay Memiş, Türk milletinin asker bir millet olduğunu söyledi.

Dünyada İngilizlere, Fransızlara, Almanlara ve Ruslara asker millet denmediğini anlatan Memiş, "Bizim ruhumuzda askerlik var ama bizim bu askerliğimiz sadece buradaki göründüğü gibi değil. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığımızın liderliğindeki bu millet, asker millet olduğunu ispat etti. Bu millet, darbecilerin karşısına elinde Türk bayrağıyla vücudunu siper etti ve dünyada bunun başka bir örneği yok." dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Biz savaşçı ve asker bir milletiz ama emperyalist millet değiliz. Bizler Afrika'da, Orta Doğu'da da bulunduk ama peki Osmanlı orada petrol mü aradı, biz petrol derdinde miydik? Biz bir takım emperyalist güçler gibi petrol değil de oraya huzur götürmeye, Osmanlı'nın ve Türk milletinin şefkatini, adalet ve devlet anlayışını götürmek için oradaydık. Dolayısıyla hiçbir zaman saldırgan olmadık ama bize saldırıldığında savaştık. Onun için Kıbrıs Barış Harekatı, 1974'te bizim için stratejik öneme sahip olan Kıbrıs'ta, uluslararası hukukun bize verdiği meşru müdafaa hakkını kullanma hadisesiydi. Kıbrıs, adeta yüzen uçak gemisidir. Dolayısıyla Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için son derece stratejik bir yerdir."

- "Terör gazileri ne ise Kıbrıs gazileri de aynı olmalıdır"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 45 yıl geçmesine rağmen madalyalarını alamadıklarını söyledi.

Kore gazilerinin madalyalarının Kore devletince verildiğini anlatan Mesci, "Kıbrıs gazilerimiz de ücreti karşılığında madalyalarını aldılar. Kıbrıs gazileri, üstün başarı elde etmiş ve tarihe altın harflerle isimlerini yazdıran kahraman vatan evlatlarıdır. 1878'de İngilizlerin boşaltmasıyla başlayan esaret, 1974'te Mehmetçiğin süngüsüyle sona ermiştir. Adada 45 yıldır barış ve huzur içinde yaşanmaktadır. Kore ve Kıbrıs gazilerine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Türkiye'de sadece terör gazileri yoktur. Terör gazileri ne ise Kıbrıs gazileri de aynı olmalıdır. Gaziler arasında ayrımcılık olmaz." diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Yaşar Uygur ise 45 yıl sonra biraz gecikmeli olsa da madalyalarını ve beratlarını aldıklarını söyledi.

Barış harekatı zamanında yaşadıklarını hatırladığını aktaran Uygur, "Şu anda sanki sabah 05.00, yeni çıkarma oluyor gibi heyecanlıyım. O gün yaşadıklarım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. O günler de savaş da kolay değildi." dedi.

Konuşmaların ardından protokoldekilerce 166 gaziye madalya ile beratları verildi.

Törene, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, gaziler ve yakınları katıldı.



















