Erzurum’da 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde organize ettiği “100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu” 1864’te inşa edilen ve Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yapan Kongre Binası’nda yapılan oturumla sona erdi.

Kapanış oturumunda konuşma yapan Milli Mücadele kahramanımız Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in yaşadığı duygu yoğunluğunun etkisiyle gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Esin Dayı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Milli Mücadele yıllarında Erzurum halkının çektiği cefalar ve Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili konuşmaları yaptılar.

“100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu”na katılan bilim insanları ve konuklar Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’ya sempozyumun düzenlenmesinde geçen emeklerinden dolayı ve kendilerine gösterilen nazik ev sahiplikleri adına teşekkür ettiler.

Program; çekilen hatıra fotoğraflarının ardından yenen öğle yemeği, şehir gezisi ve tabya ziyaretiyle son buldu.