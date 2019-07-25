0553 313 94 23

Erzurum’da 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 100.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
Erzurum’da 100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’nin Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde organize ettiği “100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu” 1864’te inşa edilen ve Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yapan Kongre Binası’nda yapılan oturumla sona erdi.


Kapanış oturumunda konuşma yapan Milli Mücadele kahramanımız Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir’in yaşadığı duygu yoğunluğunun etkisiyle gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.


Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Esin Dayı ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Milli Mücadele yıllarında Erzurum halkının çektiği cefalar ve Erzurum Kongresi’nin önemi ile ilgili konuşmaları yaptılar.


“100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu”na katılan bilim insanları ve konuklar Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’ya sempozyumun düzenlenmesinde geçen emeklerinden dolayı ve kendilerine gösterilen nazik ev sahiplikleri adına teşekkür ettiler.


Program; çekilen hatıra fotoğraflarının ardından yenen öğle yemeği, şehir gezisi ve tabya ziyaretiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:31
  1. fotoğraf
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkçılarda sazan bolluğu
    1. Balıkçılarda sazan bolluğu
    2. Bıçaklanarak öldürülen Aras EDAŞ..
    3. İslam eliyle insanlaşan beşeriyet ve..
    4. Yaşlanma hızınızı yavaşlatmak mümkün mü?
    5. Köy muhtarının evi yandı
    6. Ayvalık’ta orman yangını...
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. İlkadım’da stratejik paydaş analiz..
    9. UNHCR: "Libya’daki gemi kazasında 150..
    10. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye füze..
    11. Seydişehir’de maden yolu asfaltlanarak..
    12. "Önemli ölçüde parasal teşvikler..
    13. Hasta kabulü öncesi lansmanlar devam..
    14. Canpolat’a Polonya heyetinden ziyaret
    15. 3 kişinin öldüğü kaza kamerada
    16. Şuhut Belediyesi su arıza ekipleri..
    17. Kıbrıs'ta sıcak gelişme! Türkler..
    18. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    19. 3’üncü Tarım ve Orman Şurası..
    20. THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
    21. Diyarbakır'da öldürülen terörist bakın..
    22. BB Erzurumspor Cenk Ahmet Alkılıç’ı..
    23. ’LÖSEV İyilikler Tırı’ İzmirli..
    24. Eskişehirspor'dan Necati Ateş'e şok!
    25. Sokak köpekleri koyunları telef etti!..
    26. Herkesi ilgilendiriyor!..
    27. Porto Riko Valisi Rossello 2..
    28. Yeditepe Üniversitesi’nden bir ilk..
    29. Gümüşhane’de tarım değerlendirme..
    30. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı..
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı