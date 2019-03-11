Erzurum’da 1 kişi silah kaçakçılığından tutuklandı Erzurum’da silah kaçaklığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Erzurum’da silah kaçaklığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda; silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Palandöken ilçesinde operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 adreste eşzamanlı arama faaliyeti icra edildi. Soruşturma dosyası kapsamında bugüne kadar yapılan arama ve yakalamalarda; 19 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet kısa namlulu pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 53 adet değişik çaplarda mühimmat, 24 adet av fişeği, 1 adet muşta, 8 adet bıçak, 4 adet cep telefonu, 5 adet sim kartı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 3’ü adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılarak, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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