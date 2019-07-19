Erzurum'a "jandarma komando tabur komutanlığı" müjdesi

ERZURUM (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum'da yeni tabur komutanlığı açılacağını belirterek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun hediyesi olan jandarma komando tabur komutanlığı hayırlı olsun. İsmini de Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına Karabekirliler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı olarak veriyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, İl Jandarma Komutanlığı ve 9. Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun ile Valiliğe gelen Çetin, Vali Okay Memiş ile bir süre görüştü.

Orgeneral Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginlikleri açısından Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Memiş önderliğinde kentin güvenlik, emniyet ve asayiş açısından huzur şehri olduğunu ifade eden Çetin, "Burada kahraman Erzurumlular devleti ve milletiyle tarihte destekleriyle Cumhuriyet'in kurulmasında önemli merkezlerinden birisi. Erzurum, tarihi boyunca Anadolu'ya açılan doğu kapısı, askeri gazino ve ticaret merkezi." dedi.

Çetin, Erzurum'un Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesinin merkezlerinden olduğunu belirterek, kentin Milli Mücadele döneminde önemli role sahip tarihi bir şehir olduğunu dile getirdi.

Vali Okay Memiş'in "Bir jandarma komando tabur komutanlığı da buraya kurun" talebini geri çeviremediklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Talep üzerine jandarma komando tabur komutanlığımızı da teşkil ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sevgi ve selamlarını getirdim. Bakanımız, 'Valimize talebin onaylandığını iletin.' dedi. Sayın Bakanımızın hediyesi olan jandarma komando tabur komutanlığı hayırlı olsun. İsmini de Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına Karabekirliler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı olarak veriyoruz. Erzurum halkına hayırlı olsun. Sayın Bakanımız, kendisi gelerek bu müjdeyi verecekti ama Düzce'deki sel felaketinden dolayı iki gecedir orada faaliyetleri takip ediyor. Yoksa kendisi gelerek müjdeyi verecekti."

Erzurum'un huzuru ve güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği ve huzuru olduğunu ifade eden Çetin, her yerde güvenliği sağlamak için gerekeni yaptıklarını anlattı.

Vali Memiş de Erzurum'da bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin 100. yılını kutladıklarını ifade etti.

Birçok program organize ettiklerini söyleyen Memiş, "Erzurum adeta açık hava savaş müzesi gibi. Her tarafta tabya var. Bu kentte vatanperverlik siyaset üstü bir kavram. Erzurum'a eliniz boş gelmediniz, bir müjdeyle geldiniz. Bu arkadaşlarımız bize güç katacaklar. İlimize hem sosyal hem ekonomik hem de güvenlik açısından bu, çok değerli bir müjde. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.