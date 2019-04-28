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Erzurum’a ait Göğermiş peyniri pideyle buluştu

İçerik bakımından oldukça zengin bir kaynak olan ve Erzurum küflü peyniri, yeşil peyniri olarak bilinen ’Göğermiş’ peyniri, pideyle buluştu.

28 Nisan 2019 Pazar 09:52
Erzurum’a ait Göğermiş peyniri pideyle buluştu

İçerik bakımından oldukça zengin bir kaynak olan ve Erzurum küflü peyniri, yeşil peyniri olarak bilinen ’Göğermiş’ peyniri, pideyle buluştu.


Erzurun’da, 40 yıllık ortak ve aynı zamanda arkadaş olan İshak Yazıcı ve Mürteza Kabanlı’nın bulduğu yeşil peynirli pide, müşterilerden tam not alıyor. Fırın ustasının elleriyle açtığı beze halindeki hamura, yeşil peyniri yayması sonucu başlayan lezzet, kendi yaptıkları tereyağını üzerine eklemeleriyle taçlanıyor. Fırına verilen yeşil peynirli pide Erzurum lezzetinin tanıtılmasında önemli rol oynuyor.


1983 yılından beri işlettikleri restoranlarında, pideden hiç taviz vermediklerini söyleyen İshak Yazıcı, "Göğermiş peyniri çok sevdiğimden dolayı ben bu pideyi kendim yaptırır yerdim. Özellikle tereyağıyla birleştiğinde bu peynirin tadı çok harika olur. Ben de pidede denemek istedim. Ortağımla birlikte 1-2 denedik ve müşterilere sunduk. Beğenildiğini görünce yeşil peynirli pideyi restoranımızda satışa sunduk. Pidenin tadı gerçekten de çok güzel” dedi.


Murtaza Kabanlı ise “1970’den beri çıraklıktan yetiştim, çalıştım, öğrendim usta oldum şimdide işletme sahibiyim. Pide mantar, kavurma, kuşbaşı, sucuk, karışık, pastırma çeşitlerinden oluşuyor. Bizde Erzurum’a has yeşil peyniri yani göğermiş peyniri çok meşhur olduğu için denedik. Doğu insanı bu peynirin tadını bilir ancak dışardan gelen insanlar için biz bu pideyi icat ettik. Türk mutfağında oldukça sevilen ve tüketimi fazla olan ve Erzurum yöresine ait olan bu peyniri, pidemizde kullanıyoruz. Malzemeden kaçmadan yaptığımız pidelere müşterilerimizin ilgisi de çok yoğun. 1. sınıf malzemeyle müşteri memnuniyeti için çabalıyoruz” ifadelerinde bulundu.


Vücut için gerekli antibiyotiğin alınmasını sağlayan yeşil peynire düşkün olan Erzurumlular, yeşil peynirli pideye büyük ilgi gösteriyor. Müşteriler en fazla tükettikleripeynirlerin başında gelen yeşil peyniri, yaz, kış evlerinden eksik etmediklerini söyleyerek, "Çok sağlıklı, bu sebeple yeşil peynirli pidenin de çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum, ilk defa bu restoranda yeşil peynirli pideyi tadıyorum. Çok farklı ve çok güzel buldum. Burada bize bambaşka bir tat sunuyorlar" şeklinde konuştu.


Erzurum’un meşhur civil peynirinden, yaz aylarında bidonlara basılarak kış aylarında satılan ve kendiliğinden yeşermesinden dolayı küflü peynir olarak adlandırılan yeşil peyniri çok seven Erzurumlular, yörelerine ait bir tadın pideyle buluşturulmasının çok değerli olduğunu ve herkese tavsiye ettiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 09:52
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