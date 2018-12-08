Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

ERZURUM (AA) - Erzurum ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu bazı kişilerin önceki yıllarda terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerine katılıp siyasi ideolojik ve askeri eğitim aldıklarını saptadı.

Genişletilen araştırmalarda, halen örgüt adına milis ve işbirlikçilik faaliyetleri ile son dönemde öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldıkları anlaşılan zanlıların yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.

Erzurum'un Karayazı, Karaçoban ve Tekman ilçelerinin yanı sıra İstanbul'daki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlılardan ikisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, halkın huzur ve güvenliği için sürdürdüğü terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.