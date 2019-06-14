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Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde FETÖ unsurlarından temizleniyoruz, temizlendikçe güçleniyoruz”

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180.

14 Haziran 2019 Cuma 14:07
Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde FETÖ unsurlarından temizleniyoruz, temizlendikçe güçleniyoruz”

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri Erzurum’da büyük bir coşkuya sahne oldu. Jandarma birimleri ve teçhizatlarının yer aldığı sergi gururlandırdı.


Etkinlikler dolayısıyla Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinden Yakutiye kent meydanına kadar yapılan yürüyüşte Jandarma birlikte gururlandırdı.


Yakutiye kent meydanında kurulan stantlarda jandarmanın birimleri silah ve teçhizatları tanıtıldı.


İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun konuşmasında, “Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma teşkilatının 180. yıldönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, halkımızın gönlünde taht kurmuş milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasıyla ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” diye konuştu.


Vali Okay Memiş, “Kahraman Jandarma teşkilatımızın 180. Kuruluş yıldönümü Erzurum’da bir başka kutlanıyor, bir başka yaşanıyor. Erzurum bu yıl 100. Yılını kutlayacağız. Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir yer.Erzurum’da bu tür kutlamalar ayrı bir öneme sahip. Jandarmamızla gurur duyuyoruz” dedi.


Vali Memiş, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, “İçimizde FETÖ unsurlarından temizleniyoruz temizlendikçe güçleniyoruz. Hem jandarmamızla, hem polisimizle. İçimizdeki hain yapılardan temizlendikçe daha güçlü bir jandarma, daha güçlü bir polis, daha güçlü bir ordu daha güçlü devlet oluyoruz. Bu temizliğe de devam ediyoruz. Bu süreçte işlemekte. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde tıpkı sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde kahraman Türk milleti gibi bu yapıya mensup olmayan kahraman subaylarımız sayesinde güvenlik güçlerimiz sayesinde biz bu darbeyi daha büyük bir bedel vermeden atlattığımızı söyleyebilirim.Bu tür yapılanmalar darbe teşebbüsleri asıl bizim ordumuza devletimize jandarmamıza polisimize yönelik bir hareket aslında. Bu kurumları zayıflatmaya yönelik matuf hareketler buna dikkat etmemiz lazım. Dikkat ediyoruz zaten” şeklinde konuştu.


Etkinliklere Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Jandarma Bölge komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:07
  1. sergi

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