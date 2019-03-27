Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi’ndeydi

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Valisi Okay Memiş’e Çat İslam Eserleri Müzesi’ni gezdirdi. Vali Memiş, böyle bir eserin Çat’a ve Erzurum’a kazandırılmış olmasının büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın prestij projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Çat İslam Eserleri Müzesi, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İçerisinde yüzlerce İslami eserin bulunduğu müzeyi bu kez de Erzurum Valisi Okay Memiş ziyaret etti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, müzeyi gezdirdiği özel konuğuna, müzedeki İslam eserleri hakkında bilgiler de aktardı. Erzurum Valisi Okay Memiş, Çat İslam Eserleri Müzesi’nin Erzurum’a kazandırılmış önemli bir yatırım olduğunu belirterek, Başkan Kılıç’ı tebrik etti.