Oktay Memiş kimdir? Erzurum valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 20 ile yeni valiler atandı. Resmi Gazete’ye yayımlanan karara göre, bazı valilerin de görev yeri değişti. Valisi değişen illerden biri de Erzurum valiliği oldu. Peki Erzurum valisi Oktay Memiş oldu. Peki Oktay Memiş kimdir? Oktay Memiş nereli ve kaç yaşında? Oktay Memiş nerede görev yaptı? İşte Erzurum Valisi olan Oktay Memiş biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Oktay Memiş kimdir?

Okay Memiş 1970 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğmuştur ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Ayrıca Okay Memiş 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam adayı olarak görev almıştır. Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlık görevlerinden sonra İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlendi.

Daha sonra kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak yer aldı. Diğer yandan 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atanırken ayrıca iyi derecede İngilizce bilmekle beraber evli olup iki çocuk babasıdır.