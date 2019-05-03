Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Üniversite Tanıtım Fuarı

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Unilook Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen üniversite tanıtım günleri organizasyonunun üçüncüsüne bu yıl da ev sahipliği yaptı. ETÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’nün organize ettiği etkinlik 2-3 Mayıs tarihlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Edebiyat Fakültesi binası fuaye alanında gerçekleşti.

Fuarda; Abdullah Gül Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi stant açarak ilimizdeki 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile buluştu. “Doğru Tercih, Doğru Öğrenci” sloganı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler üniversiteler hakkında geniş bilgi sahibi olurken, üniversiteler de ilimizdeki öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilme imkanı buldular.

44 lise ve yaklaşık üç bin öğrencinin ziyaret ettiği fuar, 2 Mayıs Perşembe günü Rektör YardımcılarI Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu’nun açılış kurdelesini kesmeleriyle başladı. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, üniversitemizde üçüncüsünü düzenlediğimiz organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

ETÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından açılan tanıtım standını ziyaret eden öğrenciler Erzurum Teknik Üniversitesi hakkında detaylı bilgiler aldı.