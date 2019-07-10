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Erzurum Sağlık Müdürlüğü’nden sosyal medyadaki paylaşımlara cevap

İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesine personel alımlarının yapıldığı veya şehir hastanesinin açılış döneminde işe alınacak isimlerin önceden belirlendiği tarzında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
Erzurum Sağlık Müdürlüğü’nden sosyal medyadaki paylaşımlara cevap

İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesine personel alımlarının yapıldığı veya şehir hastanesinin açılış döneminde işe alınacak isimlerin önceden belirlendiği tarzında sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.


Erzurum İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir yaptığı yazılı bir açıklamada şunları söyledi:


‘’Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak net bir şekilde; bu tip paylaşım ve söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtmek isteriz. Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımıza sağlık personeli istihdamı KPSS ile Bakanlığımız tarafından; diğer unvandaki personel alımı ise İŞ-KUR aracılığıyla yapılmaktadır. Açılacak olan Şehir Hastanemiz için hali hazırda hiçbir personel alımı yapılmamıştır.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:46
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