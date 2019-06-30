0553 313 94 23

Erzurum Protokolü Milli Atletlerle yemekte bir araya geldi

Erzurum’da kamp yapan Atletizm Milli Takımı, şehrin protokolü ile moral yemeğinde bir araya geldi.

30 Haziran 2019 Pazar 18:22
Erzurum Protokolü Milli Atletlerle yemekte bir araya geldi

Erzurum’da kamp yapan Atletizm Milli Takımı, şehrin protokolü ile moral yemeğinde bir araya geldi. Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, “Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkün gücüne dünyaya göstermek” dedi.


(Erzurum-GSMİ)Son yıllarda Futbol Yaz Kamplarının gözdesi olan Erzurum, yüksek irtifadaTürk atletizminin üssü haline geldi.


Erzurum’da kamp yapan Türkiye Atletizm Milli takımı, şehrin protokolü ile bir oteldemoral yemeğinde buluştu. Mesafeler yarışlarında ülkemizi temsil edecek olan atletler protokol ile moral yemeğinde bir araya gelirken, protokol Ay-yıldızlı atletlere şimdiden başarı dileklerini iletti.


Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, BŞB Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal, Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güney, TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, Atletizm Erzurum İl Temsilcisi Fesih Doğan ile DSİ Palandöken Masterlar Grubu Koşu takımı sporcuları da yemekte milli atletleri yalnız bırakmadı.


Yemekte bir konuşma yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda da DSİ Palandöken Masterler Koşu Grubu Sporcusu Fatih Tüzemen,Aralarında Elvan Abeygelesse,3 bin metre engelliler Avrupa Şampiyonu Tuğba Güvenç ile büyükler 3 bin metre engelli Avrupa üçüncüsü Özlem Kaya’nın da aralarında bulunduğu 38 atlet ve 5 maratoncu olmak üzere 43 sporcunun Erzurum’da 8 antrenör nezaretinde kamp yaptığını belirtti.


TAF Disiplin Kurulu Başkanı Tüzemen, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil’e ve milli atletlere destek veren tüm Erzurumlulara teşekkür etti.


EYOF, UNIVERSIADE ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olmak üzere üç ayrı kategori için Milli atletlerin Erzurum’da kamp yaptığını ifade eden Tüzemen, “Hedefimiz 2020 Tokyo olimpiyatları. Atletizmde ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız İnşallah Türkün gücünü tüm dünyaya gösterecekler” dedi.


Tüzemen, 8 Haziran’da başlayan ve 18 Temmuz’da sona erecek olan Milli Takımın Kamp Müdürlüğünü Ramazan Kutlu’nun yaptığını belirterek, tüm sporcuların yoğun tempoda çalıştıklarını ve antrenmanların yüksek tempoda geçtiğini sözlerine ekledi.


Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker’de, Atletizm Milli Takımının Erzurum’da kamp yapmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, sporculara ülkemizi temsil edecekleri yarışlarda başarı dileklerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    1. Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    2. Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8..
    4. Amasra’da hortum paniği
    5. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih..
    6. İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    7. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim..
    9. Zonguldak’ta meydana gelen kazada 1’i..
    10. Ahmet Çelik: “Yüreği erkeklerden daha..
    11. Yolun karşısına geçerken otomobil..
    12. 2019 Avrupa Oyunları
    13. Erzurum Protokolü Milli Atletlerle..
    14. İzmir’deki Çandarlı bölgesinde, yazlık..
    15. Kayserispor’un borcu netleşti
    16. Japonya protestolara rağmen balina..
    17. Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
    18. 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance"..
    19. Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım..
    20. Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya..
    21. 93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last..
    22. Türkiye'den Irak'a "PKK" tepkisi
    23. Mardin Kalesi’nde otlar tutuştu,..
    24. Kazada yıkılan elektrik direği yangın..
    25. Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol’da
    26. Acun Ilıcalı hakkında flaş karar!..
    27. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    28. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    29. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    30. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!