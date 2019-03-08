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Erzurum öğrenci yurdu projesinin yalıtımında İzocam ürünleri kullanıldı

İki bin kişilik Erzurum öğrenci yurdu projesinin yalıtımı İzocam ürünleri ile gerçekleştirildi- Projenin yalıtımında İzocam bayisi Akgün İnşaat tarafından temin edilen İzocam Manto Taşyünü, İzocam Camyünü Prefabrik Boru ve İzocam Camyünü Çatı Şiltesi ürünleri kullanıldı

08 Mart 2019 Cuma 14:45
Erzurum öğrenci yurdu projesinin yalıtımında İzocam ürünleri kullanıldı

İSTANBUL (AA) - İki bin kişilik Erzurum öğrenci yurdu projesinin yalıtımı İzocam ürünleri ile gerçekleştirildi.

İzocam açıklamasına göre, şirket, Türkiye’nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeye devam ediyor.

Önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam her ihtiyaca uygun şekilde sunduğu ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Son olarak Erzurum Eski Havaalanı Yolu üzerinde inşa edilen Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 2 bin kişilik öğrenci yurdu projesinde de İzocam ürünleri kullanıldı. 35 bin metrekare alan üzerine kurulu öğrenci yurdu projesi 2017 yılında başladı ve 2018 yılı Temmuz ayında tamamlandı.

Projenin yalıtımında İzocam bayisi Akgün İnşaat tarafından temin edilen İzocam Manto Taşyünü, İzocam Camyünü Prefabrik Boru ve İzocam Camyünü Çatı Şiltesi ürünleri kullanıldı.

Ürünün uygulaması da Akgün İnşaat tarafından gerçekleştirildi. Güçlü ısı ve ses yalıtımı özellikleri ile yangın güvenliğine sahip olan ürünler 16 bin metrekarelik bir alana uygulandı.

- İzocam ve ürünleri uzmanlığı nedeniyle tercih ediliyor


Gelişmiş kalite anlayışının yanında, özel olarak yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam, ısı yalıtımı, akustik konfor, tesisat yalıtımı ve yangın güvenliği açısından yönetmeliklere ve projelere uygun şekilde doğru ürünü öneriyor.

İzocam ve ürünleri marka projelerin yalıtımında kalitesi, satış öncesi ve sonrası sağladığı hizmetlerin güvenirliği ve uzmanlığı nedeniyle tercih ediliyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:45
  1. Erzurum öğrenci yurdu
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