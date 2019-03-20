0553 313 94 23

Erzurum Milletvekili Akdağ, Sincan’da bir dizi ziyarette bulundu

Sincan, 65.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:50
Erzurum Milletvekili Akdağ, Sincan’da bir dizi ziyarette bulundu

Sincan, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ’ı ağırladı.


AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Sincan’ı ziyaret etti. Ziyaretlerinde Akdağ’a Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve ilçe teşkilat üyeleri eşlik etti. Erzurumlular Derneğini ziyaret eden Milletvekili Akdağ ile Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, vatandaşlarla yaklaşan seçimler hakkında hasbıhal etti. Akdağ, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Seçimlere kısa bir süre kaldı. Hala kararsızlık yaşayanlar var. ‘Nedir cumhur ittifakı’ diye soranlar var. Cumhur ittifakı seçimlerde güçlü bir şekilde çıkarsa Allah’ın izniyle beka sorunu diye bir şey olmaz. Ulaşabildiğiniz her yere ulaşın ve etrafınıza bunu anlatın” diye konuştu.


Sincan Belediye Başkanı Ercan da, Sincan’a değer katacak projelerini anlattı. Ercan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte Sincan’la ilgili projelerimizi konuştuk. Mehmet Özhaseki bizim için bir şans. Bilgisiyle, tecrübesiyle her türlü Sincan’ın yanında olacağını söyledi. Sizlerin de hem Sincan’da hem de büyükşehirde bizim yanımızda olacağınıza, gücümüze güç katmaya devam edeceğinize olan inancım tam” dedi.



Akdağ ve Ercan banliyö treninde yolculuk yaptı


Akdağ ve Ercan, banliyö trenine binerek, vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Yolcular Akdağ ve Başkan Ercan’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolcularla sohbet eden Akdağ ve Ercan, vatandaşların görüşlerine kulak verdi. Ardından Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi’ni ziyaret eden Akdağ ve Ercan, ders çalışan gençlere başarılar diledi. Gençlerin görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin gençlerle görüş alışverişinde bulundu.


65. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Dökümcüler Sanayi Odası, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını, Ülkü Ocakları’nı, Çorumlular Derneğini ve Yunus Emre Mahallesi sakinleri ile Sincan esnafını da ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Down Sendromlular Günü etkinliklerle kutlanacak
    1. Dünya Down Sendromlular Günü..
    2. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    3. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    4. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    5. Sapkın papazlar katolikleri..
    6. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    7. 43 hafız icazetini aldı
    8. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    9. İYİ Parti ve CHP’li..
    10. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    11. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    12. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    13. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    14. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    15. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    16. Denizli Valisi Karahan depremin..
    17. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    18. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    19. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    20. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    21. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    22. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    23. Theresa May, Brexit için üç aylık..
    24. Kartal'da çöken binaya ilişkin..
    25. Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı
    26. Camide down sendromlu çocuklar için..
    27. Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel..
    28. Dünya Down Sendromlular Günü, Tebessüm..
    29. İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1..
    30. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"