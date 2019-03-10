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Erzurum Memur-Sen istişare toplantısı düzenlendi

Memur Sen Erzurum Teşkilatı, Genel Başkan Ali Yalçın’ın katılımıyla kahvaltılı istişare toplantısı düzenledi.

10 Mart 2019 Pazar 15:46
Erzurum Memur-Sen istişare toplantısı düzenlendi

Memur Sen Erzurum Teşkilatı, Genel Başkan Ali Yalçın’ın katılımıyla Palan Otel’de kahvaltılı istişare toplantısı düzenledi.

 

Programa Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Memur Sen’e bağlı hizmet kollarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler katıldı.

 

Program Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman’ın konuşmasıyla başladı. Başkan Duman, Memur Sen’in bir erdemliler hareketi olduğunu ve çalışmalarını bu bilinçle sürdürerek kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin iyileştirilmesi konusunda büyük başarılara imza attığını söyledi.

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı konuşmada Memur Sen kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin iyileştirilmesi konusunda büyük çalışmalar yaparken milli ve manevi değerlere bağlı kalarak ülkenin yaşadığı sıkıntılı dönemlerde her zaman ön saflarda yer alarak büyük bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

 

Genel Başkan Ali Yalçın ise Memur Sen’in kuruluşundan bu günlere nasıl geldiğini, nasıl sıkıntılı süreçler yaşandığını anlatarak bu sıkıntılar içinde büyük başarılara ve kazanımlara imza atıldığını söyledi.

 

Kamu çalışanları açısından siyasi ve ekonomik istikrarın devam etmesinin önemine vurgu yapan Ali Yalçın, yerel seçimlere dikkat çekti.

 

Genel Başkan Yalçın, “Siyasi ve ekonomik istikrarın devam ederek çözüm bekleyen başta ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçmesi, ücretlerin arttırılması ve diğer sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri için şimdiden çalışmaya başladık. Sahayı dolaşarak talepleri toplayıp sorunları tespit ediyoruz. Toplu Sözleşme masasına güçlü bir şekilde oturarak daha önceki dönemlerde olduğu gibi kamu çalışanlarını ilgilendiren birçok konuda kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

 

Program sonunda Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman tarafından Genel Başkan Ali Yalçın’a günün anısına hediye takdim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:46
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