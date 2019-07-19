Erzurum Kongresinin 100. yılında Türk Ocaklı gençler kıyamda

Milli Mücadelenin ve Erzurum Kongresinin 100. Yıldönümü kutlamaları kapsamında 20 Temmuz gecesi Erzurum Aziziye Tabyalarında Erzurum Valiliği gözetiminde “Ecdatla Bir Gece” adıyla düzenlenen ecdada saygı nöbetine Erzurum Türk Ocaklı Gençler büyük bir coşkuyla katılacaklar.

Erzurum Türk Ocağı Başkanı Av. Nizam Işık, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’da Türk yurdunun haksız işgaline dur demek, Türk Milletinin bağımsızlığına ve hürriyetine yeniden kavuşmasını sağlamak, neticede Cumhuriyeti tesis etmek için başlatılan Milli Mücadelenin 100. yılını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Işık, 23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresinin Milli Mücadelenin en önemli olayı olduğunu, Erzurum Kongresi ile milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğünün, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin, milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunun tüm dünyaya haykırıldığını ifade etti.

Erzurum Kongresi kararları ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığına ve Kongre ile Milli Mücadelenin liderinin Gazi Mustafa Kemal olduğunun tescillendiğine değinen Işık, “İşte bu kutlu hadiselerin 100. Yılında Türk Ocaklı gençlerimiz “Ecdatla Bir Gece” etkinliğine büyük bir coşkuyla katılacaklardır” dedi.

Başkan Işık, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu vesile ile Türk Ocaklılar olarak bu kutlu vatanı kanları ile sulayarak bizlere emanet eden bütün şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Erzurum gençliğini 20 Temmuz akşamı Aziziye Tabyasına bekliyorum.”