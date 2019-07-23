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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Erzurum Kongresi, gerçekleştiği günden itibaren tarihimize şekil veren bir dönüm noktası olmuştur"- "Asil milletimiz, 100 yıl önce verdiği istiklal mücadelesinden aldığı ilhamla bugün de geleceğine ümitle bakmaktadır"

23 Temmuz 2019 Salı 00:33
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin, gerçekleştiği günden itibaren tarihe şekil veren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Asil milletimiz, 100 yıl önce verdiği istiklal mücadelesinden aldığı ilhamla bugün de geleceğine ümitle bakmaktadır." ifadesini kullandı.

Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele tarihinin hayati aşamalarından olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin, 100. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunun yaşandığını belirten Şentop, mesajında, "İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimizin 100 yıl önce ortaya koyduğu basiretin görünür, cesaretin hissedilir olduğu ve 'istiklal-i tam' iradesinin ilan edildiği Erzurum Kongresi, gerçekleştiği günden itibaren tarihimize şekil veren bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği bu tarihi kongrede alınan, "Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir." kararının, bugünü tanzim, yarını inşa etme gayretinin temelinde yer almayı sürdüreceğini vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atılan, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas ve nihayet bütün Anadolu'da başlayan var olma mücadelesinin gurur verici başarısını, bugüne ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Asil milletimiz, 100 yıl önce verdiği istiklal mücadelesinden aldığı ilhamla bugün de geleceğine ümitle bakmaktadır. Türkiye bugün milleti ve dünya için sözü olan bir umudun adıdır. Bu sebeple her geçen gün gelişen büyük ve güçlü Türkiye idealimiz bizlerin çalışma azmini artırmaktadır.

Bu şuur ve inançla 100 yıl önce 'istiklal-i tam' şiarını yükselten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, bu topraklardaki varlığımızın muhkem kalesi Erzurum'da milli hattı kurmak için öne çıkan Süleyman Necati Bey, Cevad Bey, Hüseyin Avni Ulaş, Hoca Raif Efendi ile Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere bütün vatanperverleri ve kahraman Erzurumluları rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Milli Mücadele ruhuna sadakatin millet olarak en temel kılavuzumuz olduğunu bir kez daha ilan ediyorum."


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 00:33
  1. 100. yıl dönümü
  2. Erzurum Kongresi
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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