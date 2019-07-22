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Erzurum Kongresi 100’üncü yılında uluslararası sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
Erzurum Kongresi 100’üncü yılında uluslararası sempozyumu düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde uluslararası bir sempozyum düzenlenecek.


23 Temmuz’da Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayacak etkinliğin 25 Temmuz’da düzenlenecek kapanış oturumuna ise Erzurum Kongre Binası ev sahipliği yapacak. Yurt içi ve yurt dışından 68 bilim insanın katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte, Erzurum Kongresi’nin toplanma süreci ve kongrede alınan kararların Milli Mücadele’ye katkısı değerlendirilecek. Sempozyum kapsamında ayrıca Erzurum çevresindeki Palandöken Tabyaları başta olmak üzere şehrin tarihi tabyaları da ziyaret edilecek.


Sempozyum, ilgililerin katılımına açık olacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
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