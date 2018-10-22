Trabzonspor, Erzurum karşısında kayıplara karıştı: 0-0

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Son derece kötü bir performans sergileyen Trabzonspor, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı 2 maç sonra puan kaybı yaşamış oldu.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü ve Trabzonspor'un penaltısını VAR kararı ile iptal etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Sunu'nun soldan pasında Emrah Başsan, topu ceza alanındaki Özer Hurmacı'ya aktardı. Özer Hurmacı, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem sisteminin uyarısıyla Emrah Başsan'ın ofsaytta olduğu belirlenerek, gol geçerli sayılmadı.

13. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Sehic sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çelerek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Amiri'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

21. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Egemen Korkmaz'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.

37. dakikada savunmanın arkasındaki Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.

39. dakikada Hosseini'den topu kapan Sunu'nun ceza yayı yakınından yerden şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol ederek gol şansı vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Akhisarspor maçının 11'iyle rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Karaman, milli takımdan sakatlığı nedeniyle erken dönen ancak iki gün önce takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Karaman, ayrıca çift forvetli sistemini de bozmayarak hücum hattında Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz ikilisine art arda üçüncü maçta da görev verdi.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Luis Ibanez ile ödemeler konusunda sorun yaşadığı için Akhisarspor maçının kadrosuna alınmayan Juraj Kucka, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Onur ve Pereira'ya plaket

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 200. lig maçına çıkan kaptan Onur Recep Kıvrak ve 61. kez bordo-mavili formayı giyen Portekizli Joao Pereira'ya saha kenarında plaket verdi.

Bordo-mavili taraftarlar da her iki oyuncuyu alkışlayarak tebrik etti.

Tribünlerin tamamına yakını doldu

Trabzonspor taraftarı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, satışa sunulan biletlerin çok büyük bir bölümünü tüketirken, tribünde çok küçük boşluklar kaldı.

Konuk takım taraftarlarının da büyük çoğunluğu Erzurum'dan gelerek misafir takım tribününü doldurdu.

21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 5-1 kazandı.

Karşılaşmadan önce bordo-mavili taraftarlar, sanatçı Kazım Koyuncu'nun anısına 'Hayde' şarkısını seslendirdi.